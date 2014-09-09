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МВФ требует от Украины открыть доступ к банковской тайне

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Старый Сегодня, 14:01
#1
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МВФ требует от Украины открыть доступ к банковской тайне


Уже в декабре 2017 года украинские налоговики могут получить допуск к банковской тайне. Такой пункт внесен в меморандум, который содержит требования МВФ к Украине. Многие страны мира в последнее время обязали банки отчитываться перед налоговыми службами. При этом налоговики могут получить информацию не только транзакциях клиентов, но и суммах накоплений на счетах граждан.

Даже Швейцария, самая «банковская» страна мира, уступила в борьбе с фискалами за банковскую тайну. Уже менее чем через год Швейцария будет делиться данными по счетам с банками Евросоюза, чтобы отслеживать неплательщиков налогов.

Бывший заместитель председателя НБУ Виктор Кравец даже не допускает возможности, что Украина не выполнит это требование МВФ. По его мнению, если даже такие принципиальные поборники банковской тайны, как Сингапур и Швейцария сдались, то в Украине этот вопрос даже не подлежит обсуждению.

В связи с этим, очень интересно, какие же именно данные станут доступны для налоговой. Фискалы говорят о том, что полноценный контроль будет возможен только после того, как все украинцы должны будут заполнять электронные декларации. Получив полные данные о доходах, украинские налоговики смогут полноценно сравнить их с расходами. Налоговой службе станет виден весь поток денежных средств, и контроль за налогами станет гораздо жестче.

По состоянию на сегодня Государственная фискальная служба может лишь по запросу в банк узнать есть у человека или юрлица счет в банке или нет. Все данные о транзакциях и остатке на счетах налоговая может получить только от самого владельца счета, добровольно или по решению суда.

Пока не совсем ясно, какими будут пределы полномочий фискальной службы, это предстоит решить депутатам. Эксперты считают, что было бы правильнее закрепить доступ фискалов к банковской тайне по решению суда. Еще лучше, если бы доступ к закрытой банковской информации предоставили только финансовой полиции, которая будет контролировать уплату налогов.

Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/54e3...6b21cef9c9fc2/
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