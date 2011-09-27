T-Mobile показала рост прибыли на 31% до отметки в $390 млн

Это был отличный квартал для компании T-Mobile. Оператор беспроводной связи из Вашингтона, превзошел все ожидания от выручки и прибыли, за 4 финансовый квартал, закончившийся совсем недавно. К числу клиентов компании добавилось еще 2,1 млн человек, и это позволило достичь очередного рекорда - получения не менее 1 млн новых пользователей вот уже в течение 15 кварталов.
Исходя их отчета за четвертый квартал, T-Mobile удалось получить доход в размере $10,2 млрд, что на 23% больше чем в прошлом году. Это позволило сгенерировать прибыль в $390 млн или $0,45 на акцию, на 31% больше. Ранее, аналитики Wall Street ожидали доход компании не более $9,8 млрд с прибылью на акцию не превышающей отметку в $0,3.
Несмотря на превышение уровня ожидания, акции компании не показали какого-то особого изменения цены.
Стоит отметить, что из числа новых клиентов за 4 квартал, 1,2 миллиона используют абонентскую модель оплаты. За 2016 год, число пользователей T-Mobile выросло на 4,1 человек. По словам представителей аналитического и новостного издания Bloomberg, такие показатели позволили обогнать Verizon, AT&T, и Sprint по числу ежемесячного роста новых клиентов. Общее число клиентов T-Mobile составляет 72 млн пользователей, что пока не дотягивает до показателей Verizon и AT&T.
Сумма прибыли за 2016 год составила $1,5 млрд, что на 99% больше показателей 2015 года. В январе 2017 года, стоимость акций, впервые за всю историю, перешагнула отметку в $60.
Такой стремительный рост T-Mobile, показывает явную заинтересованность пользователей в беспроводных технологиях, а добавление новых тарифных планов, все больше переманивает консерваторов на сторону "зла". Компания также анонсировала ликвидацию налоговых сборов и комиссий для пользователей осуществляющих абонентскую подписку.
Перевод специально для MMGP.ru