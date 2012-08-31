Банки Новой Зеландии отказываются работать с биткоином
Криптовалютная биржа BitNZ сообщила о закрытии из-за отказа новозеландских банков в открытии счетов для торговли биткоинами. Все средства клиентов должны быть выведены до 15 апреля 2017 года.
Без банковской поддержки продолжать работу невозможно, говорится в сообщении BitNZ, опубликованном на портале Reddit.
«Спасибо за вашу многолетнюю поддержку (биржа обработала более 11000 банковских операций с 2011 года). Это было интересно».
Под сообщением бирже развернулась дискуссия биткоин-пользователей. Они напомнили, что такое поведение новозеландских банков напоминает финансовую блокаду против биткоин-компаний, которую развернули некоторые банки в Австралии в 2015 году. Ведущие австралийские банки, включая Westpac Banking Corporation и CBA, направили учредителям как минимум семнадцати компаний, проводящих транзакции с электронной валютой, предупреждение о том, что их счета будут закрыты.
Но стоит напомнить, что австралийские власти тогда в ходе расследования не обнаружили подтверждений тому, что банки вступили в сговор для сдерживания развития биткоин-стартапов.
Другой пользователь вспомнил о том, что новозеландские банки уже были замечены в неконкурентном поведении. По данным Bloomberg, представители новозеландской и австралийской банковской индустрии пытались не допустить на национальный рынок сервис Apple Pay, за что подверглись критике со стороны американской корпорации.
Другие новозеландские криптовалютные биржи, NZBCX и Instabit, продолжают работать и не сообщали о возможных трудностях.
BitNZ предлагала услуги по торговле криптовалютой с комиссией 0,5%. За вывод средств в биткоинах предполагался сбор в размере 0,0003 BTC, за снятие в новозеландских долларах комиссии не было. По данным Coin ATM Radar, на территории всей Новой Зеландии действует только один биткоин-банкомат, расположенный в столице Окленде.