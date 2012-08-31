Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,758 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Банки Новой Зеландии отказываются работать с биткоином

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:47
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,526
Благодарностей: 574
КП: 0.356
Банки Новой Зеландии отказываются работать с биткоином

Криптовалютная биржа BitNZ сообщила о закрытии из-за отказа новозеландских банков в открытии счетов для торговли биткоинами. Все средства клиентов должны быть выведены до 15 апреля 2017 года.

Без банковской поддержки продолжать работу невозможно, говорится в сообщении BitNZ, опубликованном на портале Reddit.

«Спасибо за вашу многолетнюю поддержку (биржа обработала более 11000 банковских операций с 2011 года). Это было интересно».

Под сообщением бирже развернулась дискуссия биткоин-пользователей. Они напомнили, что такое поведение новозеландских банков напоминает финансовую блокаду против биткоин-компаний, которую развернули некоторые банки в Австралии в 2015 году. Ведущие австралийские банки, включая Westpac Banking Corporation и CBA, направили учредителям как минимум семнадцати компаний, проводящих транзакции с электронной валютой, предупреждение о том, что их счета будут закрыты.

Но стоит напомнить, что австралийские власти тогда в ходе расследования не обнаружили подтверждений тому, что банки вступили в сговор для сдерживания развития биткоин-стартапов.

Другой пользователь вспомнил о том, что новозеландские банки уже были замечены в неконкурентном поведении. По данным Bloomberg, представители новозеландской и австралийской банковской индустрии пытались не допустить на национальный рынок сервис Apple Pay, за что подверглись критике со стороны американской корпорации.

Другие новозеландские криптовалютные биржи, NZBCX и Instabit, продолжают работать и не сообщали о возможных трудностях.

BitNZ предлагала услуги по торговле криптовалютой с комиссией 0,5%. За вывод средств в биткоинах предполагался сбор в размере 0,0003 BTC, за снятие в новозеландских долларах комиссии не было. По данным Coin ATM Radar, на территории всей Новой Зеландии действует только один биткоин-банкомат, расположенный в столице Окленде.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 14:18
#2
Специалист
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: планета Земля
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 2,810
Благодарностей: 110
КП: 0.037
Re: Банки Новой Зеландии отказываются работать с биткоином
Что-то в ребята из Тихого океана решили объявить войну биткону. Это уже как бы глупо смотрится, после стольких лет отрицания это валюты.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Сдаю в аренду, с ценами в личку.
Zycyjl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Платежный сервис Apple Pay стал доступен для жителей Новой Зеландии bizneser Новости платежных систем 1 15.10.2016 14:13
За оскорбление в Интернете пользователям из Новой Зеландии грозит серьезное наказание DianaEarning Новости технологий и интернета 1 09.07.2015 12:13
Брокер Forex Trend генерировал 60% претензий на компенсации в Новой Зеландии Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 14 02.07.2015 16:09
Российские банки отказываются работать в Крыму moskva Новости в банковской сфере и страховании 1 30.05.2015 16:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ПАММ-счет Santo Domingo (Ma18): 374739 (Alpari)
От MA18 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Комитет Конгресса США расматривает применение Blockchain в здравоохранении
От Alex077 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар webmegapolis
platim.biz - бесплатная лотерея
От webmegapolis в разделе «Игры»
Аватар Sportsmen777
Edelweiss5.com - Рефбек 200% ( 10% от депозита )
От Sportsmen777 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Apple снизила цены в российском App Store
От Dmitriy News в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар morg
Проблемы со Skype'ом
От morg в разделе «Софт»
.     
Пользователей
401,758
Тем
454,167
Сообщений
11,123,827

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube