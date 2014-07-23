Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,758 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Компания Rolls-Royce призналась в рекордном убытке

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:43
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 556
Благодарностей: 239
КП: 0.264
Компания Rolls-Royce призналась в рекордном убытке
Во всем виноват Brexit, обесценивший британский фунт.



Британская компания Rolls-Royce, производящая авиадвигатели и энергетическое оборудование, в 2016 году получила рекордный убыток до уплаты налогов — 4,6 миллиарда фунтов стерлингов (5,7 миллиарда долларов), сообщает Би-би-си.

Компания в полной мере ощутила на себе падение курса британского фунта после Brexit, поскольку большинство сделок в авиационном бизнесе заключается в долларах. Из-за изменения курса компания потеряла на контрактах 4,4 миллиарда фунтов стерлингов.

Кроме того, в 2016 году Rolls-Royce согласилась выплатить штраф на сумму в 671 миллион фунтов (838 миллионов долларов), чтобы урегулировать с властями Великобритании и США антикоррупционные дела: крупнейший производитель авиационных двигателей в Европе был обвинен в том, что получил контракты в 12 странах мира, включая Индию, Россию и Китай — за взятки.

Обозреватель Би-би-си Доминик О'Коннелл, однако, указывает, что акции компании не только не подешевели на сообщении о выплате штрафов, но даже подорожали на 6%. Инвесторы успокоились, решив, что худшее для компании позади.

По словам О'Коннелла, все могло быть гораздо хуже, но компании помогла «подушка безопасности» в размере 30 миллиардов фунтов, которая должна была подстраховать Rolls-Royce от валютных колебаний.

источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
назаревич вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бизнесмен отсудил у рабочего 3,4 млн руб. за ДТП с Rolls-Royce Globomen Политика и экономика 5 01.07.2016 09:33
Компания Rolls-Royce разработала новый набор багажа, который стоит больше самого авто TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 2 06.05.2016 20:37
Жителей Сочи и Сахалина предпочитают покупать Rolls-Royce Gannibal Barka Новости в мире финансов и инвестиций 19 15.03.2016 22:58
Deutsche Bank сообщает о рекордном годовом убытке Денис Болтов Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.01.2016 23:19
Rolls-Royce заключил крупнейший контракт с Emirates ttxz Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.04.2015 02:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
"ПАММ-счет ArtemkaRu: 237607(Blood and Sand) (Alpari)
От Артём Силуанов в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Честные экономические игры
От Andrei397 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватара нет
Panasonic инвестирует 160 млн рублей в Сколково
От CashToday в разделе «Прочие виды инвестиций»
Аватар Sevanych
Global Commerce - globalcommerce.biz
От Sevanych в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар seter
Импортозамещение иностранного софта на госзакупках
От seter в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Готовый к запуску на 95% проект!
От Klay3 в разделе «Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP)»
.     
Пользователей
401,758
Тем
454,167
Сообщений
11,123,828

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube