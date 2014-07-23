Компания Rolls-Royce призналась в рекордном убытке

Во всем виноват Brexit, обесценивший британский фунт.
Британская компания Rolls-Royce, производящая авиадвигатели и энергетическое оборудование, в 2016 году получила рекордный убыток до уплаты налогов — 4,6 миллиарда фунтов стерлингов (5,7 миллиарда долларов), сообщает Би-би-си.
Компания в полной мере ощутила на себе падение курса британского фунта после Brexit, поскольку большинство сделок в авиационном бизнесе заключается в долларах. Из-за изменения курса компания потеряла на контрактах 4,4 миллиарда фунтов стерлингов.
Кроме того, в 2016 году Rolls-Royce согласилась выплатить штраф на сумму в 671 миллион фунтов (838 миллионов долларов), чтобы урегулировать с властями Великобритании и США антикоррупционные дела: крупнейший производитель авиационных двигателей в Европе был обвинен в том, что получил контракты в 12 странах мира, включая Индию, Россию и Китай — за взятки.
Обозреватель Би-би-си Доминик О'Коннелл, однако, указывает, что акции компании не только не подешевели на сообщении о выплате штрафов, но даже подорожали на 6%. Инвесторы успокоились, решив, что худшее для компании позади.
По словам О'Коннелла, все могло быть гораздо хуже, но компании помогла «подушка безопасности» в размере 30 миллиардов фунтов, которая должна была подстраховать Rolls-Royce от валютных колебаний.
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