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Компания Samanage привлекла $20 млн для изменения принципов поддержки клиентов

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Компания Samanage привлекла $20 млн для изменения принципов поддержки клиентов

Есть множество инструментов предлагающих помощь компаниям в оптимизации внутренних операций поддержки клиентов, но многие из них уже давно стали пережитками прошлого и не подходят под современные реалии. Samanage Inc. взяла на себя обязанность изменить эту ситуацию и дать возможность компаниям использовать облачные технологии для поддержки своих клиентов.

Компания из северной Каролины, на днях анонсировала получения инвестиций на сумму $20 млн. Финансовый раунд проходил во главе с Salesforce.com Inc. и ряда частных инвесторов. Благодаря сотрудничеству с одним из крупнейших поставщиков облачного пространства, Samanage получила огромную поддержку и возможность создания столь необходимого функционала и дальнейшего улучшения автоматизации такой системы. Теперь общая обработка данных по взаимодействию сотрудника с клиентом, будет проходить в той же среде, без необходимости дополнительной передачи данных.

По словам представителей стартапа Samanage, сервис предоставляет возможность создания веб-портала, благодаря которому конечный пользователь имеет возможность обратиться в службу поддержки при возникновении проблемы. При этом, инструмент также включает в себя всю необходимую информацию для новых сотрудников, позволяя ему быстрее разобраться с новым программным обеспечением или возникшими глобальными проблемами. После поступления нового запроса в облако, ему назначается определенный приоритет важности, после чего запрос передается соответствующему сотруднику для скорейшего его устранения.

На данный момент, сервис Samanage предоставляется на базе Salesforce.com, и продолжает развитие функциональных возможностей для улучшения качества предоставляемых услуг. Для увеличения числа крупных клиентов, есть возможность загрузки собственных баз данных по устранению неисправностей, что дает возможность сотрудникам быстрее выявить и устранить неисправность.

А пока Samanage фокусируется на малых и средних компаниях. У стартапа уже более 1000 клиентов, в число которых входит и Ticketmaster Entertainment - организатор конференции "South by Southwest" и компании по управлению доменными именами ICANN.

Специально для mmgp.ru Перевод Tigrenish(Басенко Виталий)
_http://siliconangle.com/blog/2017/02/14/samanage-reels-in-20m-change-how-companies-support-users/
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Метки
инвестиции, программа, стартап
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