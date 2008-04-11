Малый интернет-бизнес выбирает Яндекс.Деньги

Представители малого бизнеса чаще всего используют систему Яндекс.Деньги для вывода средств, полученных в интернете за предоставляемые товары и услуги. Об этом свидетельствуют данные сервиса моментальных платежей MyKassa.org.
На платежную систему Яндекс.Деньги приходится 35% всех транзакций в данном сегменте.
Вторыми по популярности являются платежные карты Visa/MasterCard – 22%. Далее идут кошельки QIWI – 21%. За WebMoney на данный момент 10% всех платежных операций по выводу средств.
На все остальные платежные средства приходится 12%.
«В подобном распределении нет ничего удивительного. Современный интернет-предприниматель ценит быстродействие и удобство использования платежных инструментов. А сфера электронной коммерции достаточно чутко улавливает подобные настроения. При этом можно говорить про определенную монополизацию рынка. Продавцы и поставщики услуг в интернете делают выбор в пользу крупных игроков» - прокомментировала Ева Смирнова
, коммерческий директор компании MyKassa.