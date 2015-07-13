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PayPal покупает платежный сервис TIO Networks за $233 млн

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Старый Сегодня, 12:55
#1
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Регистрация: 16.11.2015
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PayPal покупает платежный сервис TIO Networks за $233 млн



Платежная система ПейПал (PayPal) согласилась выкупить управляющую компанию ТИО Нетворкс (TIO Networks), которая занимается оплатой счетов за 233 млн долл. США наличными. Эта сделка даст возможность PayPal получить доступ на рынок потребителей, которые оплачивают счета за коммунальные услуги и услуги кабельного ТВ в киосках расположенных например, в американской аптечной сети "Rite Aid".

В связи с данным приобретением, компания сможет привлечь на свою сторону американцев, которые живут от "зарплаты до зарплаты", ведь некоторые из них не имеют даже банковских счетов. И как выразился в интервью изданию TechCrunch г-н Билл Реди (Bill Ready), который является главным операционным директором PayPal, "У нас есть шанс, чтобы создать для таких пользователей мост в цифровой мир".

Детали объединения двух компаний пока не раскрываются, но в данное PayPal работает над идеей перевода кассовых операций в свои цифровые счета и его команда сейчас ведет разработку опции под названием PayPal Cash ("Наличные Paypal"), которая позволит удобнее конвертировать ваши наличные средства в онлайн-платежи.

Сообщается, что компанияя TIO только в прошлом году обработала платежи своих 14 млн клиентов на сумму около 7 млрд долл. США и всё это было осуществлено в 6500 точках их розничной торговли. Компания TIO считает, что её миссия заключается в том, чтобы сделать оплату счетов более удобной и доступной для своих клиентов.

Эта компания из Ванкувера, вышла на фондовую биржу Торонто во времена бума доткомов и в последние месяцы её акции торговались на 25% ниже цены приобретения. В итоге, компания PayPal предложила им около 2,55 долл. США за одну акцию и ожидается, что эта сделка будет закрыта полностью к концу текущего года.

Сам же гигант интернет-платежей уже далеко вышел за рамки своей обычной деятельности по онлайн платежам для бизнеса. Сейчас ему принадлежит сервис приложений для денежных переводов Venmo, а также он приобрел платежный агрегатор Breintree, который зарабатывает деньги обрабатывая платежи из мобильных приложений для таких компаний как Uber и Airbnb.

В 2015 году платежный сервис PayPal отделился от платформы eBay и в настоящее время является самой большой из двух компаний, с рыночной капитализацией в размере 51 млрд долл. США. В прошлом году его акции выросли более чем на 21%.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/58a4160b3df0b
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 13:06.
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