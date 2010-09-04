Исследователи нашли способ сделать VR доступной людям с проблемами со зрением

Чтобы в полной мере наслаждаться виртуальной реальностью, нужно иметь отличное зрение - в противном случае вам необходимо подбирать шлем таким образом, чтобы его можно было использовать вместе с очками, что накладывает некоторые ограничения и может влиять на комфорт. Более того, ощущение от погружения в виртуальную реальность создают глубина резкости и ряд других оптических эффектов, но они же могут быть причиной головной боли, тошноты и дезориентации. Исследователи из Стэнфордского университета задались целью решить эти проблемы. Они разработали набор механизмов, который назвали адаптивным дисплеем фокусировки.





Каждый человек нуждается в уникальном оптическом режиме, чтобы получить наилучший опыт в виртуальной реальности", - заявил Гордон Ветцштейн из Стэнфордского университета.



Исследователи применили жидкий объектив, форма которого может быть скорректирована в одно мгновение. Это позволит пользователю сфокусироваться на нужном объекте, если он не способен сделать это самостоятельно. Сам экран также может быть перемещён, чтобы лучше соответствовать особенностям зрения каждого человека.





"Технология, которую мы предлагаем, полностью совместима с существующими VR-устройствами. Тем не менее они также нуждаются в системе отслеживания глаз, чтобы функционировать должным образом. Технология отслеживания взгляда - это то, над чем все в этой отрасли работают, и мы ожидаем, что такая функция появится уже в следующем поколении VR-шлемов. Таким образом, наша разработка будет полностью совместима с такими шлемами", - рассказал Гордон Ветцштейн.



Исследователи уже создали рабочий прототип на базе Samsung Gear VR.





Во время разработки исследователи проверили свою технологию на 173 пользователях, которые отметили улучшение качества изображения и восприятия. К сожалению, сейчас проект находится на ранней стадии. Если просто подкорректировать линзы не составляет труда, то астигматизм и другие заболевания требуют более сложных решений. Гордон Ветцштейн также по секрету рассказал, что они сотрудничают практически со всеми производителями VR-гарнитур. Последние, как он уверяет, очень заинтересованы данным исследованием.



Источник. Чтобы в полной мере наслаждаться виртуальной реальностью, нужно иметь отличное зрение - в противном случае вам необходимо подбирать шлем таким образом, чтобы его можно было использовать вместе с очками, что накладывает некоторые ограничения и может влиять на комфорт. Более того, ощущение от погружения в виртуальную реальность создают глубина резкости и ряд других оптических эффектов, но они же могут быть причиной головной боли, тошноты и дезориентации. Исследователи из Стэнфордского университета задались целью решить эти проблемы. Они разработали набор механизмов, который назвали адаптивным дисплеем фокусировки.Каждый человек нуждается в уникальном оптическом режиме, чтобы получить наилучший опыт в виртуальной реальности", - заявил Гордон Ветцштейн из Стэнфордского университета.Исследователи применили жидкий объектив, форма которого может быть скорректирована в одно мгновение. Это позволит пользователю сфокусироваться на нужном объекте, если он не способен сделать это самостоятельно. Сам экран также может быть перемещён, чтобы лучше соответствовать особенностям зрения каждого человека."Технология, которую мы предлагаем, полностью совместима с существующими VR-устройствами. Тем не менее они также нуждаются в системе отслеживания глаз, чтобы функционировать должным образом. Технология отслеживания взгляда - это то, над чем все в этой отрасли работают, и мы ожидаем, что такая функция появится уже в следующем поколении VR-шлемов. Таким образом, наша разработка будет полностью совместима с такими шлемами", - рассказал Гордон Ветцштейн.Исследователи уже создали рабочий прототип на базе Samsung Gear VR.Во время разработки исследователи проверили свою технологию на 173 пользователях, которые отметили улучшение качества изображения и восприятия. К сожалению, сейчас проект находится на ранней стадии. Если просто подкорректировать линзы не составляет труда, то астигматизм и другие заболевания требуют более сложных решений. Гордон Ветцштейн также по секрету рассказал, что они сотрудничают практически со всеми производителями VR-гарнитур. Последние, как он уверяет, очень заинтересованы данным исследованием.

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