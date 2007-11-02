Обсуждение стратегий и систем игры в букмекерских конторах, а также различных прогнозов.
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Сегодня, 14:21
Сегодня, 12:50
#
1
Специалист
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 570
Благодарностей: 388
Вопрос к вилочникам на бетфаере
Почитал я на днях про вилки, про то как на них зарабатывают, что нужно использовать разные конторы и так далее. Но что если использовать вилки исключительно для торговли на бирже Бетфаир? Вот например сканер показывает вилку с определенным кэфом на бетфаере на какое-либо событие. Вероятность того, что в ближайшее время этот кэф будет сильно прогружаться теми же вилочниками довольно высока, верно? А мы стараемся войти в этот кэф в числе первых, ждем прогруза и сразу продаем эту ставку, закрываясь в небольшом плюсе. То есть мы играем только на понижении кэфа. Имеет ли данная стратегия право на жизнь? Может есть какие-то подводные камни, не видные неопытному глазу? Может есть какие-то более удачные варианты?
Хотелось бы увидеть адекватные ответы, а не очередной троллинг от людей, которые сами толком ничего не могут, кроме как на форуме забавляться.
Сегодня, 13:13
#
2
Блог newhyip.com
Имя:
Алексей
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 29.06.2008
Сообщений: 16,671
Благодарностей: 6,826
награды
Цитата:
Сообщение от
Max Brown
Хотелось бы увидеть адекватные ответы, а не очередной троллинг от людей, которые сами толком ничего не могут, кроме как на форуме забавляться.
Так если Вы не видите адекватных ответов, либо не хотите их понимать, тут Вам никто не поможет
Это за предыдущие две "профитные" (по-Вашему мнению) стратегии...
По данной стратегии, зачем привязываться к вилкам? Есть же другие инструменты для слежения за движением линии, может эффективней работать с ними.
Также можно задать вопрос адресно например
ЗДЕСЬ
Сегодня, 13:54
#
3
Специалист
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 570
Благодарностей: 388
Re: Вопрос к вилочникам на бетфаере
Цитата:
Сообщение от
dragline
Так если Вы не видите адекватных ответов, либо не хотите их понимать, тут Вам никто не поможет
Это за предыдущие две "профитные" (по-Вашему мнению) стратегии...
По данной стратегии, зачем привязываться к вилкам? Есть же другие инструменты для слежения за движением линии, может эффективней работать с ними.
Также можно задать вопрос адресно например
ЗДЕСЬ
Спасибо за ссылку, почитаю обязательно. Но это не совсем то, о чем я говорил.
И в теме не увидел каких-либо конкретных инструментов для определения направления изменения рынка до матча.
Сегодня, 14:08
#
4
Блог newhyip.com
Имя:
Алексей
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 29.06.2008
Сообщений: 16,671
Благодарностей: 6,826
награды
Re: Вопрос к вилочникам на бетфаере
Цитата:
Сообщение от
Max Brown
И в теме не увидел каких-либо конкретных инструментов для определения направления изменения рынка до матча.
Так я же не сказал что там есть инструменты или рекомендации.
Я посоветовал задать вопрос ТСу
Цитата:
Сообщение от
Max Brown
Но это не совсем то, о чем я говорил.
Да это абсолютно то же самое, только в другой упаковке, торговля на движении линии. Купил-продал купил-продал...
Последний раз редактировалось dragline; Сегодня в
14:11.
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Сегодня, 14:21
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