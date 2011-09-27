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Баффетт продал акции Walmart на $900 млн и предрек смерть ритейлу в его нынешнем виде

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Баффетт продал акции Walmart на $900 млн и предрек смерть ритейлу в его нынешнем виде

Инвестиционная компания Уоренна Баффетта Berkshire Hathaway, продала акции компании ритейлера Walmart на сумму около $900 млн и осуществила инвестиции в авиакомпании.

По состоянию на сегодняшний день, Баффетт продал абсолютно все свои акции компании Walmart, самого крупного "традиционного" ритейлера на территории США.

Основной причиной таких действий стало стремительная потеря позиций компании, это касается как прибыли, так и мировых тенденций. Еще в прошлом году Баффетт предрекал значительное падание прибыли традиционных оффлайн площадок на фоне роста потенциала электронной коммерции. Так, уже сейчас оценочная стоимость Walmart составляет всего $298 млн, по сравнению с $356 млн Amazon.


Свою первую инвестицию в Walmart, Баффетт осуществил еще в 2005 году. Нынешняя ситуация заставила пересмотреть свои взгляды, но "Оракул из Омахи" сразу сообщил, что не будет осуществлять инвестиции в Amazon или осуществлять какие либо действия в попытках снизить стоимость акций или потенциал гиганта электронной коммерции.

С 2014 года стоимость акций Walmart снизилась на 21%, при этом стоимость акций Amazon возросла на 119% за тот же период времени. Еще в 2015 году доход Walmart от онлайн продаж составлял $13,7 млрд, в то же время, Amazon удалось получить выручку в размере $107 млрд. Хотя общий доход американского традиционного ритейлера все равно превышает доход екоммерс гиганта в 4 раза($482 млрд), все больше людей склоняются к покупкам в интернете, без физического посещения магазинов.

Инвестиционные инстинкты Уоррена Баффетта всегда служили ему верой и правдой, так в 2005 году, ему удалось предугадать падение компаний Sears и Kmart.

Новые заявление "оракула" идут в разрез с мнением аналитиков, предрекающих еще долгую жизнь компании Walmart в таком виде как она есть.

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
акции, инвестиции, уоррен баффетт, фондовый рынок
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