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Вместо M-PESA: Mastercard запускает в Кении новый кошелек

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Вместо M-PESA: Mastercard запускает в Кении новый кошелек

Более 150 тыс представителей малого и среднего бизнеса в Кении смогут принимать платежи с помощью QR-кодов. Такое решение будет реализовано на платформе Masterpass от Mastercard. При посредничестве местных финансовых учреждений новое платежное решение начнет появляться в магазинах страны начиная с этого месяца.


Потребители смогут расплачиваться в магазинах через мобильные приложения своих банков. Для этого достаточно отсканировать QR-код на кассе магазина.

Masterpass QR уже работает в Нигерии, Гане, Руанде, Уганде и Танзании. В планах компании – продолжить экспансию на континенте.

В Кении сервис Mastercard будет конкурировать с мобильными деньгами M-PESA, через которые проходит половина ВВП страны. Международная платежная система уже заручилась поддержкой шести местных банков и получила разрешение Центробанка Кении.

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новости, платежная система
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