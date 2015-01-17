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Официальной валютой Ирана станет персидский туман

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Старый Сегодня, 12:17
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Официальной валютой Ирана станет персидский туман
Правительство Ирана одобрило представленный Центробанком ИРИ проект проведения денежной реформы, пишет российский ТАСС. Проект предусматривает замену ныне действующей национальной денежной единицы риала на новую — туман, который эквивалентен 10 риалам.

Туман имел хождение в Персии (прежнее название Ирана) до 1932 года, когда был заменен риалом. Теперь производится обратная замена для упрощения денежных расчетов.
До сих пор туман считался неофициальной денежной единицей. На купюрах Центробанка и на ценниках в магазинах фигурировал риал, но в повседневной речи иранцы почти всегда использовали слово "туман", что вносило определенную путаницу.

В результате инфляции последних лет риал заметно обесценился. В настоящее время американский доллар в иранских обменниках стоит 39 тыс. риалов. Теперь он будет стоить 3,9 тыс. туманов. Фактически в Иране проводится деноминация на один знак.


Источник: https://delo.ua/world/oficialnoj-val...-tuman-325964/ © delo.ua
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