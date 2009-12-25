М.Видео и Сбербанк провели пилотный проект с использованием технологии блокчейн

Ритейлер М.Видео стал одной из первых российских компаний, проявивших интерес к технологии блокчейн. Пилотный проект, проведенный совместно с дочерней структурой Сбербанка, обещает экономию поставщикам бытовой техники и электроники, работающим по договорам факторинга, сообщает Коммерсант.
Сбербанк разработал платформу с алгоритмом шифрования и подтверждением данных о поставках с последующим гарантированным хранением информации, тестирование которой и провела компания М.Видео.
В частности, проводилась загрузка реестра поставок ритейлером и поставщиками, хеширование данных, их последующая проверка с данными «Сбербанк Факторинга» для последующего финансирования поставщиков и хранение по технологии блокчейн.
«Это способ децентрализованного хранения, когда информация находится у каждого участника сделки и синхронизируется с помощью блокчейна. Наша платформа сравнивает зашифрованные данные по поставкам: если они совпадают у обоих участников, поставка подтверждается», — пояснили представители Сбербанка.
Традиционно проверка факта отгрузки перед проведением платежей происходит в формате переписки или телефонных звонков, что приводит к временным затратам и создает дополнительные риски потери конфиденциальности.
«Автоматический и безопасный обмен данными и подтверждение поставок позволяет снизить финансовые риски для факторингового агента и ускоряет расчеты с поставщиками. Технология блокчейн привела к сокращению сроков подтверждения информации, а значит, реализации факторинговых платежей с трех дней до нескольких часов», — сказала финансовый директор М.Видео Екатерина Соколова.
Как отметил операционный директор «Сбербанк Факторинга» Леонид Култыгин, перевод всего пула поставщиков М.Видео на блокчейн-технологию в рамках факторингового обслуживания Сбербанком — их около 15 — состоится в течение нескольких месяцев.
Предположительно, годовая экономия на использовании технологии блокчейн в факторинге может составить около 150-200 млн руб. в год.
В январе представители Сбербанка сообщили о готовящемся запуске альтернативной системы электронного документооборота Digital Ecosystem на основе технологий блокчейн.
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