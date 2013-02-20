Стартап Dreamlines (онлайн-круизплощадка) привлек € 18 млн инвестиций

Стартап Dreamlines (онлайн-круизплощадка) привлек €18.000.000 инвестиций.
В очередной серии финансирования стартап Dreamlines из немецкого города Гамбург, привлек €18.000.000. В данном раунде финансирования инвесторами компании выступили Dimaventures, Hasso Plattner Ventures, Holtzbrinck Ventures, Global Founders, Altpoint и Target Global.
Компания намерена использовать полученные средства для развития и расширения своей деятельности.
Под руководством Феликса Шнайдера, который на данный момент является управляющим директором, компания Dreamlines предоставляет интернет-портал для круизов в Европе, работающих в семи странах.
В 2016 году стартап привлек инвестиций на общую сумму €32 млн.
Главный офис компании базируется в Гамбурге, а филиалы расположены во Франции, Бразилии, России, Нидерландов и Австралии.
Перевод специально для форума MMGP
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