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Стартап Dreamlines (онлайн-круизплощадка) привлек € 18 млн инвестиций

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Стартап Dreamlines (онлайн-круизплощадка) привлек € 18 млн инвестиций

Стартап Dreamlines (онлайн-круизплощадка) привлек €18.000.000 инвестиций.

В очередной серии финансирования стартап Dreamlines из немецкого города Гамбург, привлек €18.000.000. В данном раунде финансирования инвесторами компании выступили Dimaventures, Hasso Plattner Ventures, Holtzbrinck Ventures, Global Founders, Altpoint и Target Global.

Компания намерена использовать полученные средства для развития и расширения своей деятельности.

Под руководством Феликса Шнайдера, который на данный момент является управляющим директором, компания Dreamlines предоставляет интернет-портал для круизов в Европе, работающих в семи странах.

В 2016 году стартап привлек инвестиций на общую сумму €32 млн.

Главный офис компании базируется в Гамбурге, а филиалы расположены во Франции, Бразилии, России, Нидерландов и Австралии.

Перевод специально для форума MMGP.

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startup, инвестирование, инвестиции в стартап, стартап, финансирование стартапа
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