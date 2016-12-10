Сауны и спорткомплекс

Всем привет! Прошу совета. В мое распоряжение попал спортивно-оздоровительный комплекс, состоящий из 2 саун и спортзала на первом этаже и шейпинг залом и парочкой пустых кабинетов на втором этаже. Заведение старое и постоянно функционировало, но на сегодняшний день работает в 0. Ремонт устарел лет на 10, на сауны люди не ходят по причине того, что уже как года 4 назад туда перестали вызывать проституток по настоянию директора и про сауны все забыли... Нормальной рекламы почти никогда не было, лишь сарафанное радио... Задача такова: надо заставить это заведение приносить прибыль. Прошу совета