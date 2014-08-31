О самом загадочном новом владельце Apple

Совершенно неожиданный стратег поддержал корпорацию Apple в нелёгкую для неё пору. Поддержка эта оказалась, ясное дело, не бесплатной, а в обмен на долю немалую. Но факт остаётся фактом.
В то время, когда многие совладельцы компании выражают беспокойство по поводу её перспектив, а самый громкий из них, Карл Айкан так и вовсе избавился от акций корпорации, загадочный покупатель вкладывается в неё по-крупному.
Покупатель этот – инвестфонд Berkshire Hathaway американского миллиардера Уоррена Баффета. А загадка состоит в том, что самый известный инвестор в мире предпочитает избегать вложений в высокотехнологичные компании в принципе. По его мнению, для таких эмитентов крайне сложно оценить реальную стоимость бизнеса. До недавнего времени он лишь единственный раз нарушил своё же правило не вкладываться в хай-тек – и поплатился. Покупка доли в IBM принесла ему убыток.
Тем более загадочным выглядят его действия с акциями Apple. В первом квартале прошлого года Berkshire Hathaway приобрел акции Apple на 1 млрд долл. Во втором увеличил этот пакет, а в четвёртом довёл его до 8 млрд долл.
Теперь Berkshire входит в десятку крупнейших акционеров Apple. И это ж-ж-ж – неспроста. Обычно инвестиционный гуру так действует лишь когда на 100% уверен в перспективах покупаемой компании и превосходном качестве её менеджмента. Впрочем, и ему свойственно ошибаться.
А вы верите в перспективы Apple и уникальные конкурентные преимущества её продукции?
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