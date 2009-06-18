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Теннис
Роттердам. Марин Чилич одолел в трёх сетах Бенуа Пэра
Хорватский теннисист Марин Чилич стал участником второго раунда турнира в Роттердаме, переиграв в трёх партиях француза Бенуа Пэра, — 5/7, 6/3, 6/2.

За время поединка, продлившегося 2 часа 3 минуты, седьмой номер рейтинга АТР, 28-летний Марин, записал в свой актив три брейка и 13 эйсов, трижды ошибившись при подаче. 27-летний Пэр, занимающий 42-е место в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, совершил девять эйсов и три двойные ошибки. Хорват увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:1.

В матче за выход в ¼ финала соревнований ABN Amro World Tennis Tournament Чилич сразится либо со своим соотечественником Борной Чоричем, либо с россиянином Кареном Хачановым.
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