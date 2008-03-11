Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,731 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Бокс

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Для бесед на спортивные темы.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Регулярные конкурсы для любителей спорта находятся здесь!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 08:07
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 3,295
Благодарностей: 818
КП: 0.256
Бокс
Бой Бриггс — Окендо на грани срыва. За титул WBA сразится россиянин?

Бой за звание «регулярного» чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA между американцем Шенноном Бриггсом и пуэрториканцем Фресом Окендо находится под угрозой срыва из-за отсутствия интереса со стороны промоутеров.

Дело в том, что никто за прошедшие два месяца не изъявил желания потратить миллион долларов на организацию поединка. Такова минимальная цена для титульного боя в этом дивизионе согласно уставу Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

При этом заинтересованные в поединке лица существуют, но цена в один миллион долларов за бой между 45-летним экс-чемпионом из США и 43-летним экс-претендентом из Пуэрто-Рико им кажется «немного» завышенной.

Первые торги за право проведения поединка прошли 13 февраля в Панаме и были признаны недействительными. На них присутствовал только представитель Бриггса Генри Ривальта. Он назвал сумму в 400 тысячи долларов. В соответствии с тем, что до минимальной суммы не хватило 600 тысяч, один из директоров WBA Аурелио Фиенго объявил процесс несостоявшимся.

На этот случай предусмотрена следующая процедура. Вскоре будут объявлены новые торги, и если желающих сделать минимальную ставку не найдется, WBA возьмет процесс под свой контроль. В результате боксеры потеряют позиции, позволяющие им принять участие в титульном поединке.

В случае такого негативного развития событий за пояс могут подраться двое других бойцов, расположенных в рейтинге за ветеранами. Правилами предусмотрена схема розыгрыша пары, которая получит право сразиться за пояс чемпиона. Стороны оповещены о подобном развитии событий.

В это связи уместно посмотреть рейтинг WBA. Бриггс и Окендо занимают в нем четвертое и пятое места. Второе место у Владимира Кличко, который вместе с Энтони Джошуа разыграет титул суперчемпиона WBA в поединке этой весной. Пояс «регулярного» чемпиона его не заинтересует.

На первой строчке идет кубинец Луис Ортис, от боя с которым недавно отказался чемпион по версии WBC Деонтей Уайлдер. При этом Ортис перед тем, как он сменил промоутера, должен был сразиться за титул «регулярного» чемпиона с россиянином Александрам Устиновым. Но сорвал переговоры, а затем и торги.

Таким образом, следующим претендентом на бой значится сам Устинов, идущий на третьим месте. Совершенно не понятно, почему именно он изначально не был назначен на бой вместо одного из ветеранов. Далее по списку значатся Дэвид Хэй, у которого запланирован бой с Тони Белью в марте. Сам Хэй после победы над Белью рассчитывает сразу выйти на Кличко. После британца на седьмой строчке рейтинга идет новый «временный» (а по факту пока и единственный) чемпион в тяжелом весе по версии WBA Мануэль Чарр. Он этот титул не выиграл. Немца просто назначили чемпионом мира. Так что ему, скорее всего, предстоит своя защита титула.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

PROFIT-HUNTERS.BIZ - ВОЗВРАТ ПОТЕРЬ В ХАЙПАХ + Рефбек 120%
NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 249$
Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
Максим Ламбин на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прогнозы на ММА, бокс Костолом Прогнозы от пользователей 55 18.10.2014 19:19
ставки на бокс Pirat_inv Букмекерство: общий форум 2 09.12.2010 10:24
Бокс jamal22 Прогнозы от пользователей 1 29.03.2010 21:41
Бокс.Максаев-Питер tigr Спорт-Чат 9 11.03.2008 01:41

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
В Google Chrome появится поддержка Android Pay
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар TenDemon
В России выставлен на продажу крупнейший банк с турецким капиталом
От TenDemon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Katerina81
Инвестиции в нежилую недвижимость Европы увеличились на 20%
От Katerina81 в разделе «Недвижимость»
Аватар nagan75
GgorgonProjectInvest - gorgonprojectinvest.com
От nagan75 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Knjaz
legnum-invest.com - Legnum Invest
От Knjaz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Sunrize7
Украина готова продавать воду в Крым по евро за куб
От Sunrize7 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
401,731
Тем
454,126
Сообщений
11,122,180

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube