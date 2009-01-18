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Стратегия "0-0 после первого тайма у равных команд"

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Старый Сегодня, 07:18
#1
MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
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награды Волшебный горшочек 
Стратегия "0-0 после первого тайма у равных команд"
смотрел футбольные матчи милан-интер и бенфика-боруссия. перед матчем практически равные коэффициенты.

первый тайм 0-0 и преимущество игровое у гостей. в итоге в перерыве на хозяев коэффициент в р-не 4.00 и они побеждают со счётом 1-0.

вообщем после перерыва может многое изменится. бывает например так что начинается веселая игра из 3-4 голов.

понимаю что совпадение и дистанция совсем короткая. но интересно кто-нибудь пробовал играть по такой или похожей стратегии и есть ли статистика? может быть действительно вероятность выигрыша в таком случае выше 25% и составляет 30-35%?
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