Стратегия "0-0 после первого тайма у равных команд"

смотрел футбольные матчи милан-интер и бенфика-боруссия. перед матчем практически равные коэффициенты.
первый тайм 0-0 и преимущество игровое у гостей. в итоге в перерыве на хозяев коэффициент в р-не 4.00 и они побеждают со счётом 1-0.
вообщем после перерыва может многое изменится. бывает например так что начинается веселая игра из 3-4 голов.
понимаю что совпадение и дистанция совсем короткая. но интересно кто-нибудь пробовал играть по такой или похожей стратегии и есть ли статистика? может быть действительно вероятность выигрыша в таком случае выше 25% и составляет 30-35%?