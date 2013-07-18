Финны "переизобретут заново" Nokia 3310

Компания, у которой имеются права на выпуск гаджетов под брэндом Nokia, решила выпустить современную версию, некогда хита продаж, модель 3310. Презентация нового телефона намечена на 26 февраля 2017 года.
В сети нет ни фотографий телефона, ни его характеристик. Известно лишь то, что его цена будет в районе 60 евро. Устройство позиционируется как замена аппарата для тех, кто ностальгирует по аппарату выпущенному в 2000 году и ищет в телефоне, прежде всего, крепкий корпус и продолжительное время автономной работы.
Модель 3310 выпущена в четвертом квартале 2000 года и за все время продано 125 млн аппаратов. Телефон снискал славу "неубиваемого" аппарата. Сообщается также, что британские журналисты связались с человеком, который приобрел аппарат на старте продаж 17 лет назад и до сих пор владелец не имеет никаких нареканий к данному изобретению.
По материалам vc.ru