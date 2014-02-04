Убрать раздел hyip (хайпов) с форума. Вообще.

Любые вопросы и предложения по форуму. Что пока еще отсутствует на форуме MMGP? Что еще нуждается в доработке? Что можно улучшить? Ваше мнение очень важно для нас. Любая конструктивная критика приветствуется.
В РФ президентом был подписан закон, об ответственности за "за привлечение денежных средств в «финансовые пирамиды», а также за распространение рекламы в СМИ и интернете с информацией о привлекательности таких финансовых схем".
Т.е. те площадки, на которых размещается информация о возможности (привлекательности) инвестиций в данный "сегмент", могут быть поводом для их полного запрета на территории РФ.
Предлагаю вообще убрать данный раздел с форума, чтобы не нарушать действующее российское законодательство.