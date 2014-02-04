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Убрать раздел hyip (хайпов) с форума. Вообще.

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Старый Сегодня, 03:44
#1
Специалист
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.02.2014
Сообщений: 755
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КП: 0.485
Убрать раздел hyip (хайпов) с форума. Вообще.
В РФ президентом был подписан закон, об ответственности за "за привлечение денежных средств в «финансовые пирамиды», а также за распространение рекламы в СМИ и интернете с информацией о привлекательности таких финансовых схем".

Т.е. те площадки, на которых размещается информация о возможности (привлекательности) инвестиций в данный "сегмент", могут быть поводом для их полного запрета на территории РФ.

Предлагаю вообще убрать данный раздел с форума, чтобы не нарушать действующее российское законодательство.
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