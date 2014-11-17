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Intuition Robotics привлек $6 миллионов для робота-спутника пожилых людей

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Intuition Robotics привлек $6 миллионов для робота-спутника пожилых людей

Intuition Robotics, создатель помощника по уходу за пожилыми людьми ElliQ, получил 6 миллионов долларов финансирования от iRobot и платформы OurCrowd. Расположенная в Иерусалиме компания планирует открыть офис в области залива Сан-Франциско и начать тестирование ElliQ с помощью пожилых людей.

ElliQ сама команда Intuition Robotics называет "активным автономным спутником для стареющих людей". Устройство, которое представляет собой интерактивного робота, привязанного в планшету, было разработано, чтобы помочь одиноким пожилым людям чувствовать себя занятыми какой-либо деятельностью, активными и имеющими связь с внешним миром.

Идея устройства заключается в том, чтобы помочь пожилым людям в следующем: во-первых, ElliQ помогает семьям поддерживать общение со своими пожилыми родителями с помощью видео-чата на планшете, а во-вторых, робот ElliQ может действовать как компаньон, предлагая заняться чем-нибудь или напомнить о необходимости принять лекарства.


В отличие от помощников наподобие Siri или Alexa, которые реагируют на голосовые команды, ElliQ использует когнитивные вычисления для наблюдения за состоянием пользователя, чтобы держать его в тонусе. И вместо того, чтобы использовать бесстрастный голос, Intuition Robotics наняла швейцарского дизайнера Ива Бехара для создания действительно интерактивной модели. И по словам представителя компании Дора Скулера робот получился очень эмоциональным, имеющим разнообразную мимику, которая показывает счастье или замешательство, если он не понимает пользователя.


Будет замечательно, если ElliQ выйдет за пределы просто прототипа и тестового образца и начнет выпускаться массово, но для этого предстоит проделать еще массу работы.


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Перевод специально для MMGP.ru
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