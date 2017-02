NikNak67 Monitor-Invest.net



Investmentcoal - investmentcoal.com Я не админ/владелец проекта, проект Investmentcoal добавлен на мониторинг



Старт 11.02.17







Описание:



Нам не нужен хороший веб-дизайн. Мы должны помочь нашим инвесторам, чтобы получить прибыль. Investmentcoal Компания работает на рынке транспортировки угля с 2015 года мы транспортируем угля в Норвегии из таких стран, как Нидерланды, Польша и France.By нашего руководства компании 5 судов, способных нести любые погодные условия Северного и Норвежского морей. Грузы поставляет в таких норвежских портах, как Aalvik, Mo I Rana, Svelgen, Бодо и т.д.

Инвестируя в нашей компании вы получите процентов от транспортировки угля через каждые 24 часа / 7 дней в неделю. Из Норвегии всегда нужен уголь, независимо от сезона, наши инвесторы всегда будут получать прибыль.



Инвестиционные планы:



12-12.4% в день на 10 дней

7.5-8% в день на 20 дней



Мин/макс депозит: 10$/5000$



Платежные системы: Perfect Money



Выплаты: инстант (минималный вывод 1$)



Реф.система: 3-4-5-6-7% (в зависимости от количества рефералов)



Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, Licensed GC







Наш депозит(листинг):



02.14.17 21:53 Account Transfer -70.00 Sent Payment: 70.00 USD to account U2423156 from U4731311. Batch: 164361976. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Investmentcoal Co. Ltd. User monitorinvestnet.

