Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Investmentcoal - investmentcoal.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 18,500
Благодарностей: 2,437
Записей в блоге: 35
КП: 0.255
Investmentcoal - investmentcoal.com
Я не админ/владелец проекта, проект Investmentcoal добавлен на мониторинг

Старт 11.02.17



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Описание:

Нам не нужен хороший веб-дизайн. Мы должны помочь нашим инвесторам, чтобы получить прибыль. Investmentcoal Компания работает на рынке транспортировки угля с 2015 года мы транспортируем угля в Норвегии из таких стран, как Нидерланды, Польша и France.By нашего руководства компании 5 судов, способных нести любые погодные условия Северного и Норвежского морей. Грузы поставляет в таких норвежских портах, как Aalvik, Mo I Rana, Svelgen, Бодо и т.д.
Инвестируя в нашей компании вы получите процентов от транспортировки угля через каждые 24 часа / 7 дней в неделю. Из Норвегии всегда нужен уголь, независимо от сезона, наши инвесторы всегда будут получать прибыль.

Инвестиционные планы:

12-12.4% в день на 10 дней
7.5-8% в день на 20 дней

Мин/макс депозит: 10$/5000$

Платежные системы: Perfect Money

Выплаты: инстант (минималный вывод 1$)

Реф.система: 3-4-5-6-7% (в зависимости от количества рефералов)

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, Licensed GC



Наш депозит(листинг):

02.14.17 21:53 Account Transfer -70.00 Sent Payment: 70.00 USD to account U2423156 from U4731311. Batch: 164361976. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Investmentcoal Co. Ltd. User monitorinvestnet.
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