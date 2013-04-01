Investmentcoal - investmentcoal.com

Я не админ/владелец проекта, проект Investmentcoal добавлен на мониторинг
Старт 11.02.17
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Описание:
Нам не нужен хороший веб-дизайн. Мы должны помочь нашим инвесторам, чтобы получить прибыль. Investmentcoal Компания работает на рынке транспортировки угля с 2015 года мы транспортируем угля в Норвегии из таких стран, как Нидерланды, Польша и France.By нашего руководства компании 5 судов, способных нести любые погодные условия Северного и Норвежского морей. Грузы поставляет в таких норвежских портах, как Aalvik, Mo I Rana, Svelgen, Бодо и т.д.
Инвестируя в нашей компании вы получите процентов от транспортировки угля через каждые 24 часа / 7 дней в неделю. Из Норвегии всегда нужен уголь, независимо от сезона, наши инвесторы всегда будут получать прибыль.
Инвестиционные планы:
12-12.4% в день на 10 дней
7.5-8% в день на 20 дней
Мин/макс депозит:
10$/5000$
Платежные системы:
Perfect Money
Выплаты:
инстант (минималный вывод 1$)
Реф.система:
3-4-5-6-7% (в зависимости от количества рефералов)
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS, Licensed GC
Наш депозит(листинг):
02.14.17 21:53 Account Transfer -70.00 Sent Payment: 70.00 USD to account U2423156 from U4731311. Batch: 164361976. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Investmentcoal Co. Ltd. User monitorinvestnet.