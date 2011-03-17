OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,001 Благодарностей: 596 КП: 0.136

Депардье отсудил у российской бизнес-леди 591 тыс. рублей



Российские СМИ пишут, что московский арбитражный суд постановил произвести возврат владельцу сразу 3-х гражданств (в том числе и российского) популярному французскому актеру Жерару Депардье, сумму в размере 591 000 рублей. Взыскивать эти более полумиллиона рублей будут с компании расположенной в городе Саранске (Мордовия, Россия), владелицей которой является некая г-жа Елена Лазарева.



Сообщается, что актер получив из рук Владимира Путина российский паспорт в 2015 году, одновременно прописался в квартире у своего друга в Саранске. После этого, там же он встал на налоговый учет и даже зарегистрировался в качестве ИП. Далее он открыл банковский счет в одном из российских банков и вот по операциям по этому счету у него позднее и возникли вопросы к г-же Лазаревой.



Дело в том, что актер скорее всего решил подзаработать на своей новой родине и в принципе, конечно, такое не возбраняется и вот он и подписал договор (скорее всего на рекламу) с Саранским ликероводочным заводом. А до этого, он также заключил договор с компанией госпожи Лазаревой на оказание ему юридической помощи - как-никак он все же француз и с нашими законами не знаком, что, впрочем, не освобождает его от ответственности.



Фирма г-жи Лазаревой является многопрофильной и занимается и торговлей и подбором персонала, и логистическими услугами и вот, в том числе оказывают своим клиентам и юридическую помощь.



Поэтому видимо актер боялся столкнуться со всякого рода юридическими коллизиями в России и на всякий случай решился на такой шаг, но что важно - за 2 года он так ни разу и не обратился в фирму Лазаревой за какой-либо юридической помощью.



Однако г-жа Лазарева при этом смогла снять с его счета более 7,2 млн рублей и даже пока непонятно каким образом, ведь Депардье никаких поручений банку не давал. Но факт остается фактом - в прошлом году Депардье при проверке своего счета с удивлением обнаружил, что в пользу фирмы г-жи Лазаревой было совершено 3 денежных перевода, при этом в графе "Назначение платежа", было написано что это "Заем" и указаны реквизиты фирмы г-жи Лазаревой, но при этом актер никаких договоров на заем с Лазаревой не заключал. Получается, что деньги были сняты со счета актера незаконно.



В итоге, 13 декабря 2016 года Депардье подал сразу 3 иска в арбитражный суд г. Москвы против фирмы Лазаревой и вот первый выигранный кейс против предпринимательницы из Саранска. На 27 февраля назначено заседание суда уже по более крупной сумме в размере более 5 млн рублей, а далее речь будет идти о возврате еще 1,5 млн рублей.



Нужно отметить, что в этой истории есть некоторые непонятные места, однако, если Депардье всё же обратится с соответствующим заявлением в полицию, то вполне вероятно, что против предпринимательницы могут возбудить уголовное дело по статье "мошенничество". А пока уже есть одно решение суда и деньги придется вернуть. Будем наблюдать, какое решение примет суд по оставшимся 2-м искам. Положительный прецедент создан и скорее всего все решится в пользу Депардье.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58a377613bdeb Российские СМИ пишут, что московский арбитражный суд постановил произвести возврат владельцу сразу 3-х гражданств (в том числе и российского) популярному французскому актеру Жерару Депардье, сумму в размере 591 000 рублей. Взыскивать эти более полумиллиона рублей будут с компании расположенной в городе Саранске (Мордовия, Россия), владелицей которой является некая г-жа Елена Лазарева.Сообщается, что актер получив из рук Владимира Путина российский паспорт в 2015 году, одновременно прописался в квартире у своего друга в Саранске. После этого, там же он встал на налоговый учет и даже зарегистрировался в качестве ИП. Далее он открыл банковский счет в одном из российских банков и вот по операциям по этому счету у него позднее и возникли вопросы к г-же Лазаревой.Дело в том, что актер скорее всего решил подзаработать на своей новой родине и в принципе, конечно, такое не возбраняется и вот он и подписал договор (скорее всего на рекламу) с Саранским ликероводочным заводом. А до этого, он также заключил договор с компанией госпожи Лазаревой на оказание ему юридической помощи - как-никак он все же француз и с нашими законами не знаком, что, впрочем, не освобождает его от ответственности.Фирма г-жи Лазаревой является многопрофильной и занимается и торговлей и подбором персонала, и логистическими услугами и вот, в том числе оказывают своим клиентам и юридическую помощь.Поэтому видимо актер боялся столкнуться со всякого рода юридическими коллизиями в России и на всякий случай решился на такой шаг, но что важно - за 2 года он так ни разу и не обратился в фирму Лазаревой за какой-либо юридической помощью.Однако г-жа Лазарева при этом смогла снять с его счета более 7,2 млн рублей и даже пока непонятно каким образом, ведь Депардье никаких поручений банку не давал. Но факт остается фактом - в прошлом году Депардье при проверке своего счета с удивлением обнаружил, что в пользу фирмы г-жи Лазаревой было совершено 3 денежных перевода, при этом в графе "Назначение платежа", было написано что это "Заем" и указаны реквизиты фирмы г-жи Лазаревой, но при этом актер никаких договоров на заем с Лазаревой не заключал. Получается, что деньги были сняты со счета актера незаконно.В итоге, 13 декабря 2016 года Депардье подал сразу 3 иска в арбитражный суд г. Москвы против фирмы Лазаревой и вот первый выигранный кейс против предпринимательницы из Саранска. На 27 февраля назначено заседание суда уже по более крупной сумме в размере более 5 млн рублей, а далее речь будет идти о возврате еще 1,5 млн рублей.Нужно отметить, что в этой истории есть некоторые непонятные места, однако, если Депардье всё же обратится с соответствующим заявлением в полицию, то вполне вероятно, что против предпринимательницы могут возбудить уголовное дело по статье "мошенничество". А пока уже есть одно решение суда и деньги придется вернуть. Будем наблюдать, какое решение примет суд по оставшимся 2-м искам. Положительный прецедент создан и скорее всего все решится в пользу Депардье.Специально для mmgp.ru

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro __________________ Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 01:53 .