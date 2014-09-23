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Гройсман рассказал о встающей с колен экономике Украины

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#1
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Гройсман рассказал о встающей с колен экономике Украины
Премьер-министр Украины, Владимир Гройсман, 14 февраля, во вторник, сообщил, что после двух лет рецессии экономика Украины возобновила свой рост в 2016 году.

Во время заседания правительства, Гройсман сказал, что рост экономики превысил все ожидания, а именно, он увеличился на 2,2%. Хотя известные агентства предполагали рост примерно на 0,5 -1% и не более.

ВВП, в прошлом году в четвертом квартале, превысил ожидания в годовом выражении на 4,7 процента по данным Государственной службы статистики Украины. Премьер-министр сказал, что эти данные могут свидетельствовать о том, что экономика Украины начала подниматься с колен. Также он добавил, что этот показатель четвертого квартала показывает, что возможно увеличить рост.

Такими темпами рост экономики продвигался последний раз еще в 2011 году, и при том, что в то время происходили большие затраты из-за подготовки к проведению Евро-2012.

Также в конце января было сообщено Государственной казначейской службой, что при сравнении с 2015 годом в 2016 вырос дефицит госбюджета страны в 1,6 раза. А это составляет 70,1 миллиарда гривен - 2,57 миллиарда долларов.

ВВП страны в 2017 году увеличится на 2,5% - такие предсказания дает Нацбанк Украины. Можно добавить, что этот показатель в 2015 году уменьшился на 9,9%, а в 2014 - на 6,6%.


Специально для mmgp.ru
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