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Стартап Sense.ly привлек $8 млн для своего сервиса виртуальной медсестры



Стартап из Сан-Франциско Sense.ly привлек $8 млн. во втором раунде венчурного финансирования, чтобы предложить свою технологию виртуальной медсестры разным клиникам и пациентам. Приложение данной компании помогает врачам всегда оставаться на связи с больными, а также предотвращать их повторную госпитализацию в больницу. Главный исполнительный директор и основатель Sense.ly Адам Одесский описывает свою платформу как комбинацию Whatsapp и Siri, которая охватывает все важные данные о здоровье человека.



На стороне пациента Sense.ly просит пользователей периодически рассказывать виртуальной медсестре о состоянии своего здоровья непосредственно со своих смартфонов. Пациенты могут просто общаться с приложением, текстовые сообщения набирать не требуется. При этом все отсылаемые голосовые сообщения могут просматривать только авторизованные провайдеры медицинских услуг. Эти отчеты также включают в себя данные, которые Sensely получает из целого ряда медицинских устройств – переносных и других подключенных к Интернету девайсов, используемых пациентами в своей повседневной жизни.



Sense.ly интегрировала искусственный интеллект от MindMeld, Beyond Verbal, Affectiva и других, чтобы обучить свою платформу правильно реагировать на настроение пациента, а не только на их симптомы и поведение. Приложение часто общается с пациентами и всячески сопереживает им. Когда у них есть серьезные опасения по поводу ухудшения работы сердца или, например, обострения диабета, пациенты хотят услышать в ответ проявление заботы и сочувствия. Использование эмоционального анализа также помогает Sense.ly оказывать квалифицированную медицинскую помощь, когда их пациенты нуждаются в консультации психотерапевта или испытывают чувство депрессии и тревоги, как побочный эффект от некоторых предписанных им лекарств или изменения привычного образа жизни.







Чтобы приложение эффективно работало с людьми разных возрастных категорий и охватывало широкий спектр вопросов здравоохранения, стартап Sense.ly разработал свое собственное программное ядро, основанное на правилах и алгоритмах общепринятых медицинских протоколов для диагностики и борьбы с хроническими заболеваниями. Компания обрабатывает огромное количество протоколов, как правило, поступающих от многочисленных партнеров – различных больниц и клиник, чтобы охватить максимальное количество болезней и проблем со здоровьем среди населения.



На сегодняшний день компания максимально сосредоточена на привлечении пациентов, которым исполнилось 60 и более лет, и активно борется с такими проблемами, как хроническое заболевание легких, сердечная недостаточность, сахарный диабет и другие проблемы со здоровьем, возникающие с возрастом. При этом Sense.ly активно расширяется, чтобы работать с многочисленными поставщиками медицинских услуг, включая Национальную службу здравоохранения Великобритании, а также несколько крупных клиник и больниц в США. Sensely успешно конкурирует с другими медицинскими стартапами, использующими искусственный интеллект, такими как HealthLoop, Your.md и Babylon Health.



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В текущем раунде инвестиций участвовали Mayo Clinic, Chengwei Capital (возглавившая данный раунд), Bioved Ventures, Fenox Venture Capital и Стэнфордский венчурный фонд StartX. Управляющий директор Chengwei Capital Ричард Гу рассказал изданию TechCrunch, что его фирма инвестирует только в те стартапы, которые будут массово востребованы на больших рынках.



Также инвестор заявил следующее: "Мы можем помочь им найти ключевых партнеров в этом регионе. Но вначале мы хотим увидеть, что они используют полученные инвестиции для дальнейшего развития своей технологии". Также Ричард Гу считает, что технология Sense.ly имеет огромный потенциал для того, чтобы помочь людям жить дольше, лучше и оставаться независимыми в своих домашних условиях. Адам Одесский сообщил, что с учетом нехватки медицинского персонала в США и других странах Sense.ly также может сделать здравоохранение более качественным и доступным.



Заберет ли «виртуальная медсестра» рабочие места у людей? Адам говорит, что нет. "Ведь уже сегодня далеко не всю работу делают люди. Вам просто не хватит медицинского персонала, чтобы сделать огромное количество телефонных звонков и проанализировать большие объемы информации. Даная технология создана, чтобы помочь медицинским сотрудникам более эффективно выполнять свою работу, а не для того, чтобы поставить под угрозу их рабочие места".



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/02/14/vi...e-mayo-clinic/



https://text.ru/antiplagiat/58a37397c9c65 Стартап из Сан-Франциско Sense.ly привлек $8 млн. во втором раунде венчурного финансирования, чтобы предложить свою технологию виртуальной медсестры разным клиникам и пациентам. Приложение данной компании помогает врачам всегда оставаться на связи с больными, а также предотвращать их повторную госпитализацию в больницу. Главный исполнительный директор и основатель Sense.ly Адам Одесский описывает свою платформу как комбинацию Whatsapp и Siri, которая охватывает все важные данные о здоровье человека.На стороне пациента Sense.ly просит пользователей периодически рассказывать виртуальной медсестре о состоянии своего здоровья непосредственно со своих смартфонов. Пациенты могут просто общаться с приложением, текстовые сообщения набирать не требуется. При этом все отсылаемые голосовые сообщения могут просматривать только авторизованные провайдеры медицинских услуг. Эти отчеты также включают в себя данные, которые Sensely получает из целого ряда медицинских устройств – переносных и других подключенных к Интернету девайсов, используемых пациентами в своей повседневной жизни.Sense.ly интегрировала искусственный интеллект от MindMeld, Beyond Verbal, Affectiva и других, чтобы обучить свою платформу правильно реагировать на настроение пациента, а не только на их симптомы и поведение. Приложение часто общается с пациентами и всячески сопереживает им. Когда у них есть серьезные опасения по поводу ухудшения работы сердца или, например, обострения диабета, пациенты хотят услышать в ответ проявление заботы и сочувствия. Использование эмоционального анализа также помогает Sense.ly оказывать квалифицированную медицинскую помощь, когда их пациенты нуждаются в консультации психотерапевта или испытывают чувство депрессии и тревоги, как побочный эффект от некоторых предписанных им лекарств или изменения привычного образа жизни.Чтобы приложение эффективно работало с людьми разных возрастных категорий и охватывало широкий спектр вопросов здравоохранения, стартап Sense.ly разработал свое собственное программное ядро, основанное на правилах и алгоритмах общепринятых медицинских протоколов для диагностики и борьбы с хроническими заболеваниями. Компания обрабатывает огромное количество протоколов, как правило, поступающих от многочисленных партнеров – различных больниц и клиник, чтобы охватить максимальное количество болезней и проблем со здоровьем среди населения.На сегодняшний день компания максимально сосредоточена на привлечении пациентов, которым исполнилось 60 и более лет, и активно борется с такими проблемами, как хроническое заболевание легких, сердечная недостаточность, сахарный диабет и другие проблемы со здоровьем, возникающие с возрастом. При этом Sense.ly активно расширяется, чтобы работать с многочисленными поставщиками медицинских услуг, включая Национальную службу здравоохранения Великобритании, а также несколько крупных клиник и больниц в США. Sensely успешно конкурирует с другими медицинскими стартапами, использующими искусственный интеллект, такими как HealthLoop, Your.md и Babylon Health.В текущем раунде инвестиций участвовали Mayo Clinic, Chengwei Capital (возглавившая данный раунд), Bioved Ventures, Fenox Venture Capital и Стэнфордский венчурный фонд StartX. Управляющий директор Chengwei Capital Ричард Гу рассказал изданию TechCrunch, что его фирма инвестирует только в те стартапы, которые будут массово востребованы на больших рынках.Также инвестор заявил следующее: "Мы можем помочь им найти ключевых партнеров в этом регионе. Но вначале мы хотим увидеть, что они используют полученные инвестиции для дальнейшего развития своей технологии". Также Ричард Гу считает, что технология Sense.ly имеет огромный потенциал для того, чтобы помочь людям жить дольше, лучше и оставаться независимыми в своих домашних условиях. Адам Одесский сообщил, что с учетом нехватки медицинского персонала в США и других странах Sense.ly также может сделать здравоохранение более качественным и доступным.Заберет ли «виртуальная медсестра» рабочие места у людей? Адам говорит, что нет. "Ведь уже сегодня далеко не всю работу делают люди. Вам просто не хватит медицинского персонала, чтобы сделать огромное количество телефонных звонков и проанализировать большие объемы информации. Даная технология создана, чтобы помочь медицинским сотрудникам более эффективно выполнять свою работу, а не для того, чтобы поставить под угрозу их рабочие места".

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