ЕБРР открыл в Украине свою железнодорожную компанию

По словам старшего банкира ЕБРР Марка Магалецкого, Европейский банк реконструкции и развития основал в Украине железнодорожную компанию-перевозчика Crea I UA LLC для управления своими грузовыми вагонами. Эти вагоны банк отсудил у частного железнодорожного оператора "Интерлизинвест" за невыполнение обязательств по обслуживанию кредита.
М. Магалецкий отметил, что будет создана дочерняя компания, которой будут принадлежать вагоны, напрямую работающие на банк. Парк, состоящий из 2387 вагонов, позволяет компании войти в Топ-5 крупнейших частных владельцев вагонного парка в Украине
В связи с тем, что данный бизнес не является профильным для ЕБРР, вскоре банк планирует выйти из проекта. Старший банкир ЕБРР добавил, что пока вагоны не будут проданы, для их оперирования будут привлекаться профессиональные компании.
На сегодняшний день конъюнктура рынка не благоприятствует продажи вагонов. Таким образом, сейчас ЕБРР считает целесообразным полностью обеспечить контроль над активами, запустить их в работу, а в перспективе искать возможности для продажи. В банке уверены, что каждый должен заниматься своим делом.
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