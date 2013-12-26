ПАММ-счёт Riskmanager_MF:11133 (PrivateFX)
Номер ПАММ-счета 11133
Статус оферты Открыт
Торговый период, недель 2
Дата открытия 14 февр. 2017 г., 19:48:14
Начальный капитал Управляющего, USD 500,00
Текущий капитал Управляющего, USD 500,00
Инвестиции 0,00
Доходность за весь период, USD 0,00
Доходность ПАММ-счета, % 0,00 %
Максимальная просадка, % 0,00 %
Дата последнего ролловера 01 янв. 1970 г., 0:00:00
Дата следующего ролловера 18 февр. 2017 г., 10:00:00
Вознаграждение управляющего 30 %
Штраф за досрочный вывод 35 %
Возможность копировать сделки Да
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 500,00
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 499
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 20 %
Ограничение убытков, % 50
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Да
Условно-периодический ПАММ-счет Да
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Открытых сделок 0
Уровень отчетности По запросу
Описание торговой стратегии Данный ПАММ-счет создан инвестором для инвесторов. Создавал ПАММ-счет по принципу "под себя". Так же я инвестирую свои собственные средства. Цель ПАММ-счета № 1 это сохранение капитала в любых рыночных условиях. Цель ПАММ-счета № 2 это получение 100% дохода за год. По сути данный ПАММ-счет является портфелем, поскольку управлять им будут 6 (со временем возможно и больше) профессиональных трейдеров под моим твердым контролем. В чем заключается контроль? - ограничение максимально возможного числа сделок по каждому из трейдеров - ограничение лота для каждой из сделок итого сколько бы каждый из трейдеров не открыл сделок и каким лотом бы не оперировал - на ПАММ-счете откроется суммарная позиция в соответствии с RM и MM на каждого трейдера. Торговля ведется сверхмалыми лотами без стопов, что позволяет нивелировать сильные рыночные колебания, будь то новости или очередной БРЭКСИТ. Цель №1 достигается путем соблюдения манименеджмента MF - в каждой сделке лот не более 0,01 лот на 1000$ капитала, и путем соблюдения рискменеджмента MF - суммарное количество сделок при 0,01 лоте на 1000$ не более 10-15 штук. В процессе торговли в зависимости от изменения капитала ПАММ-счета возможны изменения лотности и количества сделок в зависимости от ситуации на рынке. Но суммарный риск остается прежним (не более 10-15 сделок 0,01 лотом на каждую 1000$ депозита) Цель №2 достигается благодаря двум параметрам. Это - открытие сделок по глобальному тренду в конце коррекции, и благодаря тому что большинство сделок открывается по валютным парам имеющим положительный своп. Первый фактор позволяет "бросить" сделку в долгосрок в случае ошибочного определения коррекции. Второй фактор позволяет даже по "зависшей" сделке получать прибыль около 20% годовых в валюте. Для Вашего удобства счет замониторен на стороннем ресурсе Myfxbook Здесь Вы всегда можете посмотреть текущий Баланс (зафиксированную прибыль) и Эквити (прибыль/убыток по незакрытым позициям).
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Максимальная просадка за последние сутки, % 0,00 %
Доходность:
2016:
Инвестировать в ПАММ-счёт Riskmanager_MF:11133 (PrivateFX)