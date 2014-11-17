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Kado привлек $1.2 миллиона для разработки ультратонких зарядных устройств

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Старый Вчера, 23:56
#1
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Kado привлек $1.2 миллиона для разработки ультратонких зарядных устройств

Расположенный в Лоде, Израиль, Kado - разработчик технологии ультратонких зарядных устройств, получил 1,2 миллиона долларов финансирования в посевном раунде. Инвестором выступила компания AltaIR Capital.

Kado намерена использовать полученные средства на продолжение разработки своих зарядных устройств. В ближайшее время компания планирует получить финансирование в Серии А для того, чтобы подготовиться к коммерческому выпуску своих изделий в 2017 году.

Основанная в мае 2016 года, компания разрабатывает новую технологию ультратонких зарядных устройств, которая будет воплощена в ее изделиях для смартфонов и планшетов, а также для ноутбуков.

Kado Wallet - ультратонкое зарядное устройство для смартфонов толщиной 5 мм (это толщина 3 кредитных карт), которое можно носить в бумажниках или сумочках. Размер устройства 48*40 мм, вес 21 грамм, мощность 10 Ватт. Также можно заряжать планшеты, фотоаппараты, беспроводные колонки и наушники. Гарантируется полная совместимость как с iPhone, так и с устройствами на Android.


Kado Sleeve - зарядное устройство для ноутбуков весит 97 грамм и имеет размеры 48*90 мм, толщину 7,6 мм, мощность 70 Ватт. На нем имеется два USB-порта для одновременной зарядки ноутбука и небольшого устройства наподобие смартфона или планшета.


Компания также разрабатывает дополнительные изделия, такие как кабели, чехлы и другие модульные элементы. Сейчас в компании насчитывается 11 сотрудников, однако планируется нанять специалистов в области аналогового преобразования энергии, механики и материалов.


Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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