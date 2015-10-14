Dealprice.org - Dealprice

Я не админ. Тема создана для ознакомления и не является призывом к действиям
Старт 14 февраля в 13.00 по Москве
DEALPRICE
О проекте
Тарифы
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DealPrice.org - прогрессивная инвестиционная web-платформа, которая позволяет получать ежедневную прибыль путём краткосрочных инвестиций в крупные финансовые рынки. Отныне Вам не придётся торговать на бирже валют самостоятельно. Для осуществления сделок и торгов мы отобрали 15 лучших трейдеров, которые будут работать на Ваше благополучие. В целях безопасности, вклады всех участников диверсифицируются, то-есть делятся на части и направляются в разные торговые площадки для приумножения.
За основу была взята система плавающего процента, где прибыль будет начисляться ежедневно в 16:00 по МСК прямо на Ваш баланс от 5% до 15% в день
Минимальный вклад – 1$, Максимальный вклад – 5 000$
Вывод от 1$, на любую платежную систему
Партнерская программа
Приглашайте в проект друзей и зарабатывайте дополнительно 10%, 5% и 3%
от их вкладов
Платежные системы
PerfectMoney, Payeer, AdvCash, Qiwi (Пополнение через QIWI - от 1 мин. до 3-х часов)
РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОЕКТЕ
Мой вклад
Дата операции: 14 Фев 2017 15:10
ID операции: 306078794
Тип операции: перевод
Магазин: dealprice.org
Статус: выполнен
Сумма списания: 10.10 $
Сумма получения: 10.00 $
Номер счета в магазине: 23
За заказом рефбека 50% по проекту в личку ТС