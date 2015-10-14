Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Dealprice.org - Dealprice

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Как на одной публикации заработать $100
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Вчера, 23:51
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 142
Благодарностей: 33
КП: 0.000
Dealprice.org - Dealprice
Я не админ. Тема создана для ознакомления и не является призывом к действиям

Старт 14 февраля в 13.00 по Москве

DEALPRICE

О проекте

Цитата:
DealPrice.org - прогрессивная инвестиционная web-платформа, которая позволяет получать ежедневную прибыль путём краткосрочных инвестиций в крупные финансовые рынки. Отныне Вам не придётся торговать на бирже валют самостоятельно. Для осуществления сделок и торгов мы отобрали 15 лучших трейдеров, которые будут работать на Ваше благополучие. В целях безопасности, вклады всех участников диверсифицируются, то-есть делятся на части и направляются в разные торговые площадки для приумножения.


Тарифы
За основу была взята система плавающего процента, где прибыль будет начисляться ежедневно в 16:00 по МСК прямо на Ваш баланс от 5% до 15% в день
Минимальный вклад – 1$, Максимальный вклад – 5 000$
Вывод от 1$, на любую платежную систему



Партнерская программа
Приглашайте в проект друзей и зарабатывайте дополнительно 10%, 5% и 3% от их вкладов

Платежные системы
PerfectMoney, Payeer, AdvCash, Qiwi (Пополнение через QIWI - от 1 мин. до 3-х часов)

РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОЕКТЕ

Мой вклад

Дата операции: 14 Фев 2017 15:10
ID операции: 306078794
Тип операции: перевод
Магазин: dealprice.org
Статус: выполнен
Сумма списания: 10.10 $
Сумма получения: 10.00 $
Номер счета в магазине: 23

За заказом рефбека 50% по проекту в личку ТС
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Zillacredit-новый аналог Вебтрансфера
elmartyan вне форума  
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