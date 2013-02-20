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Украинцы заблокировали поставки угля с Донбасса

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Украинцы заблокировали поставки угля с Донбасса

На Украине ощущается нехватка каменного угля, который используется на электростанциях. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. Министр признал, что если блокада Донбасса будет продолжена, единственной альтернативой станут закупки угля из России.

«Украина не сможет закупить уголь в ЮАР, потому что он законтрактован другими странами до самого апреля... Остается два варианта: Россия по импорту, или российский газ на газомазутные блоки», - сообщил министр.

Несмотря на это, украинские власти не планируют импортировать электроэнергию из России. Насалик сказал: «Я убежден, что импорт электроэнергии из России даже не стоит рассматривать, потому что его не будет у нас», сообщает МИА «Россия сегодня».

Ранее Насалик заявлял, что альтернативой донецкому углю может быть только российский. 13 февраля глава Минэнерго предупреждал о том, что на украинских складах осталось 927 тысяч тонн антрацита, при ежедневном расходе в 30 тысяч тонн в среднем этих запасов хватит на 40 дней. О кризисе в энергетической отрасли ранее предупредил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, заявивший о возможных веерных отключениях.

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» ранее заявила, что в стране складываются предпосылки для введения чрезвычайного положения из-за блокады поставок угля антрацитовой группы с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Нехватка электроэнергии возникла из-за блокады украинскими националистами грузового железнодорожного сообщения с республиками ДНР и ЛНР, откуда и поставлялся каменный уголь. Блокада торговли с ДНР и ЛНР длится уже третью неделю. Организаторы пропускают только электрички, но запрещают проезд товарных поездов. Украинские власти продолжают бездействовать. Украина терпит большие убытки от блокады. По официальным данным, общие убытки уже превысили 40.000.000 гривен. 7 февраля министр энергетики Игорь Насалик предупредил о возможности веерного отключения электричества в случае продолжения блокады и прекращения поставок угля из ДНР и ЛНР. По его словам, на текущих запасах Украина сможет продержаться до конца марта. Как известно, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены, добровольцы начнут тотальную блокаду. 13 февраля активисты торговой блокады на Донбассе начали угрожать захватить украинские ТЭЦ в случае, если в стране начнутся веерные отключения электростанции под предлогом нехватки угля.

Источник: http://actualcomment.ru/ukraine-ne-k...702141216.html
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