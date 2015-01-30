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Цены на еду в Украине больше не будут подконтрольными государству

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Старый Вчера, 23:20
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 232
Благодарностей: 5
КП: 0.016
Цены на еду в Украине больше не будут подконтрольными государству

Госрегулирование цен на продукты в ближайшее время могут вовсе отменить. Такое предложение планирует подать в Кабмин Министерство экономического развития и торговли.

Цены на значимые продукты питания регулировались государством с 1996 года. На продукты из этого списка наценка не могла быть больше 15%. За это отвечали местные советы, они же могли диктовать предельные уровни рентабельности мучных и хлебных производств, и устанавливать цены на опт для производителей масла, молока и мяса.

Министерство экономического развития и торговли сочло эту норму пережитком, там считают, что вмешательство в ценообразование искажает конкуренцию, плохо сказывается на доступе к рынку, способствует росту цен и дает поле для злоупотреблений. В министерстве мотивируют свое предложение и тем, что норма регулирования давно не работает, поскольку касается ограниченного перечня продуктов определенного вида, например для молока, это касается только молока с жирностью 2,5%. А поскольку ассортимент за прошедшие годы значительно расширился и видоизменился, то и продукты в основном не подпадают пож регулирование.

Для того, чтобы посмотреть как отмена нормы скажется на продуктовом рынке с его ценами, в прошлом году государство провело эксперимент с отменой ограничения на торговые надбавки. В результате за три месяца эксперимента продуктовая инфляция снизилась, то есть продукты подорожали меньше, чем они дорожали за аналогичный период в 2015 году.
То, что сами цены выросли эксперты связывают с сезонным подорожанием, которое никак не связано с отменой регулирования, а является постоянным фактором. В то же время эксперты напоминают, что регулировалась наценка, а не сама цена, поэтому вполне естественно, что с подорожанием сырья и разных компонентов производства себестоимость растет, а с ней и цена и это никак не связано с регулированием.

Впрочем, у отмены регулирования есть и свои противники среди представителей торговых сетей. Некоторые эксперты считают, что эти мер хорошо бы работали в стране с рыночной экономикой, а в Украине это не будет выгодно ни бюджету, ни продавцам, ни потребителям.

Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности:http://www.etxt.biz/antiplagiat/3102...afdf57df2cd46/
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Arise вне форума  
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Старый Вчера, 23:51
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 54
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Цены на еду в Украине больше не будут подконтрольными государству
Отлично. Это надо было сделать с самого 1996 года. Почему так долго к этому шли наши политики? Лично я этого не могу понять. Торгуют люди а не государство. И они вправе регулировать цены на продукты люди. Так будет намного лучше чем раньше.
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