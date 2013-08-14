Чем грозят украинцам новые требования МВФ

Очень скоро в течение ближайших дней будет подписан меморандум с МВФ, ожидается его новая редакция, хотя скорее всего в ней основные пункты окажутся прежними. Наиболее принципиальным нюансом остается реформа пенсионной системы и увеличение пенсионного возраста, разрешение на продажу земли и более жесткие условия предоставления субсидий для населения.
Этот меморандум разработан для уверенности кредиторов в платежеспособности Украины, так что все основные требования относятся к снижению дефицита бюджета. Для МВФ повышение пенсионного возраста будет означать снижение нагрузки на пенсионный фонд, а требование закрыть дыры в ПФ одно из самых жестких. В прошлом году дефицит пенсионного фонда составил 6,4% ВВП, это больше чем в два раза превышает допустимый уровень его дефицита.
Что касается запуска рынка земли, то этот вопрос также довольно принципиален для МВФ, поскольку по мнению его руководителей разрешение на продажу земли иностранцам привлечет в Украину инвестиции и даст толчок для развития экономики. Так что МВФ от этого требования точно не отступится.
Одним из самых противоречивых для населения также остается вопрос пересмотра системы предоставления субсидий, так как ежегодно с ростом коммунальных услуг растет и сумма, выделяемая из казны на субсидии. МВФ требует сократить сумму субсидий в 3-5 раз. МВФ добивается, чтобы украинцам выделяли субсидии деньгами, так как это будет стимулировать людей экономить на потреблении коммунальных услуг, чтобы уложиться в сумму наличной субсидии.
Также очередной удар по населению окажет и пересчет цены на газ, в согласии с импортной ценой, которую будут пересчитывать каждый месяц, а не фиксировать на весь отопительный сезон.
Также Фонд требует сократить бюджетные расходы путем сокращения бюджетных работников, хотя пока не уточнялось каких именно чиновников коснется эта мера.
И традиционно самым животрепещущим пунктом остается вопрос борьбы с коррупцией. Сколь бы эффективны не были все вышеперечисленные меры в МВФ понимают, что они не дадут долгосрочного результата, если в стране останется такой высокий уровень коррупции.
Специально для mmgp
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