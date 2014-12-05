Компания Walt Disney вложит €1,5 млн в Диснейленд

В компании Walt Disney было принято решение увеличить пакет акций Диснейленда до 86%. Это стало возможным благодаря выкупу 10% акций у принца из Саудовской Аравии Аль Валид бин Талала.
Также, сообщается о намерении компании выкупить все оставшиеся акции у других инвесторов, что по предварительным расчетам, обойдется в ту же сумму. После этого, Walt Disney собирается исключить весь пакет ценных бумаг из фондовой биржи (такая опция возможна только после выкупа 95% акций).
За первый квартал 2017 года чистая прибыль компании уменьшилась на 15%. В компании заявляют, что это связано с продолжением саги "Star Wars", которая демонстрировалась в кинотеатрах в начале 2016 года.
Доход компании от ТВ вещания сократился на 2%, а продажа потребительских товаров упала 23%. Выручка от парков развлечений и круизных судов увеличилась на 6%.
В целом, акции Disney упали на 0,1%, а капитализация компании составила 173 миллиарда долларов США.
специально для mmgp.ru
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