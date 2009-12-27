ENTRUSTED MANAGEMENT - entrusted-management.com

Я не админ и его не знаю! Тема создана для ознакомления.
Старт проекта 14.02.2017
Легенда:
Цитата:
Мир, в котором мы живем, определенно помешался на стартапах. И есть от чего – воображение предпринимателей и потенциальных вкладчиков будоражат истории головокружительного успеха небольших IT-компаний, в один, казалось бы, миг шагнувших из прозябания в коворкинге с парой сотрудников в штате, в бизнес-элиту с многомиллионным финансированием.
Масла в огонь подливают Apple и Google. Эти просто скупают таланты на корню, на инвестиции не размениваясь. Первая недавно отчиталась о 29 приобретенных компаниях, ее главный конкурент число скупленных активов не раскрыл, но потраченную за полгода на покупки сумму назвал – $4.2 миллиарда..
Entrusted-management предлагает и стартапам, и охотникам финансово поучаствовать в их развитии, принципиально иную модель. Мы делаем это для таких же, как мы — людей среднего достатка, желающих инвестировать в молодые IT-компании. Принцип работы Entrusted-management сравним больше с краудфандинговыми проектами типа Kickstarter, чем с механизмами большинства инвестиционных площадок. Особенности платформы дают широкие возможности, прежде всего, именно для микроинвестиций в несколько различных проектов. Разумеется, затевая столь масштабный проект, мы тщательно проштудировали мат часть и изучили всевозможные грабли коллег, чтобы самим на них не наступать.
Деньги, которые вы хотите вложить идут в общий фонд и наши эксперты решают куда их инвестировать чтобы получить наилучший процент. Мы ждем всех креативных и талантливых инвесторов, которым для успеха не хватает лишь инвестиций. Помните, сотни тысяч пользователей, будущих венчурных капиталистов, находятся в постоянном поиске достойных объектов для инвестирования. Теперь у вас есть шанс начать инвестировать и забирать прибыль
Стартапы являются одним из главных локомотивов мировой экономики. Сегодня по количеству успешных инвестиций в стартапы можно судить об уровне развития бизнеса в стране. К сожалению, компаний, раскрученных с нуля и добившихся действительно значимых результатов, немного. Поэтому инвесторам особенно важно научиться отбирать перспективные проекты и понимать, на что следует обращать внимание при оценке потенциальной доходности стартапов.
Инвестиционные планы:
ELITE 2% Каждые 24 часа
Мин. - Макс. -$1 - $299
Инстант - Да
Дни оплаты - С понедельника по пятницу
Срок депозита - 365 дней
Возврат тела депозита - Нет
PRESTIGE 2.5% Каждые 24 часа
Мин. - Макс. -$300 - $1000
Инстант - Да
Дни оплаты - С понедельника по пятницу
Срок депозита - 365 дней
Возврат тела депозита - Нет
IMPERIAL 3% Каждые 24 часа
Мин. - Макс. -$1001 - $5000
Инстант - Да
Дни оплаты - С понедельника по пятницу
Срок депозита - 365 дней
Возврат тела депозита - Нет