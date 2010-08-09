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Кто покупал золото в банке?

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В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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Старый Сегодня, 21:21
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 103
Благодарностей: 4
КП: 0.037
Кто покупал золото в банке?
Хочу покупать золото в банке. Но не знаю многих вещей. Какой лучше банк выбрать? Нужно ли платить ндс при покупке? Хранить его в банке или все же дома? когда продаешь его обратно нужно платить налог?
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