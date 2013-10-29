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Уолл-стрит готовится к Биткоин хедж-фондам на основе AI

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#1
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Уолл-стрит готовится к Биткоин хедж-фондам на основе AI
Когда речь идет о Биткоине и AI, то нельзя предугадать, что же будет в дальнейшем
Уолл-стрит и другие финансовые структуры во всем мир, сейчас, пристально следят за новым видом хедж-фондов. Искусственный интеллект и Биткоин – это две новые технологи, которые более всего, на данный момент, притягивают к себе внимание. Одним из интересных примеров является хедж-фонд Numerai, где торговля ведётся машинными алгоритмами, оттачиванием которых занимаются анонимные специалисты, при этом их работа оплачивается в Биткоинах. Очевидно, что и растет спрос на получение доступа к Биткоин экосистеме без необходимости покупки криптовалюты.

На бумаге, это не так легко понять концепцию Биткоин или AL хедж фонда. Уолл-стрит, в прошлом, положительно относился к хедж-фондам, под управлением технологии, большинство из них были даже относительно успешными. И совсем не удивительно, что сейчас предприниматели строят директорию для следующей волны таких средств, которые будут сосредоточены на Биткоине и AI. Интересно, что большинство из этих хедж-фондов до сих пор публично не заявили о себе.

Интригующее будущее для Биткоина и хедж-фондов с искусственным интеллектом

Одним из основных вопросов, который сразу возникает, а если у них перспектива. Когда речь идет о Биткоине и AI, то нельзя предугадать, какое у них будет будущее. Ведь существует достаточно много причин, чтобы быть все же осторожными с ними. Сам процесс использование искусственного интеллекта в финансовой инженерии довольно сложный, так как существует неограниченное количество переменных.

Сейчас, машинное обучение это неизученная технология в финансовом секторе. Несколько небольших хедж-фондов использовали уже эту технологию, хотя она все еще находится на очень ранних стадиях своего развития. Но следующая волна инвестиционных механизмов будет использовать различные виды технологий в одном мощном предложении. В этом случае, это будет комбинация AI, Биткоина, и, возможно, блокчейн технологии.

Остается неясным, что это значит для будущего Биктоин ETF фондов, хотя. SEC в скорее должен обнародовать свое решение в отношении этих торговых механизмов. Если предположить, что Биткоин ETF фонды будут одобрены, то будущие хедж-фондов, связанных с криптовалютами, не за горами. Очевидно, что изменения в финансовом секторе двигают его только вперед. Биткоин и решения на основе AI могут стать первым из многих изменений.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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