Питерское такси инвестирует 500 млн рублей, чтоб выйти на московский рынок

"ТаксовичкоФ" - лидер питерского рынка такси, собирается выйти на московский рынок в третьем квартале этого года и вложит в это мероприятие 500 миллионов рублей. Выход на окупаемость ожидается в 2020 году.
Парк автомобилей будет состоять из двух тысяч собственных авто и четырех тысяч авто партнеров. Ежегодно автопарк будет увеличиваться на тысячу собственных авто и на четыре тысячи авто партнеров. Также ожидается запуск сервиса и в Московской области.
Согласно исследованиям компании, в Москве ежедневно совершается 300 тысяч поездок в такси и это количество неугомонно растет. Компания рассчитывает занять лидирующие позиции за счет уровня сервиса, комфортабельности и безопасности. Авто компании будут укомлектованы бесплатными Wi-Fi, зарядками и тремя видами детских удерживающих устройств.
Отдельно стоит отметить программу повышения мастерства для водителей. Будет создано 10 автопарков для проверки квалификации водителей и контроля состояния перед выходом на работу. Также, предусмотрен экзамен на знание города и стрессоустойчивость.
За два года работы на питерском рынке такси, компания показала готовность меняться в угоду требованиям рынка и в данный момент в компании считают, что сервис готов к масштабированию.
специально для mmgp.ru
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