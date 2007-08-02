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World Grand Prix 2017. Финал

Финал:

Барри Хокинс (10-7) Райан Дэй

В финале World Grand Prix Барри Хокинс одержал победу, 10:7, сыграв пять шикарнейших сотенных серий и завоевав свой третий титул, а заодно и главный приз соревнований 100,000 тысяч фунтов стерлингов. Райан Дэй, предпринявший рывок при счете 3:9, взяв четыре фрейма подряд с завидной серийностью, сократил отставание до счета 7:9, но так и остался игроком с талантом и задатками, но без побед.

По большому счету, все решилось уже в первой сессии встречи. Брейки Барри Хокинса 53, 114, 102, 129, 141, 97 - пулеметная очередь из забитых шаров - оставляли мало шансов Райану.

Впрочем, для начала, в вечерней серии Барри продолжил феерить и сделал брейки 128 и 85, доведя преимущество до подавляющего в матче.

При счете 3:9, когда Дэю для победы необходимо было выигрывать семь фреймов подряд (и это против феноменального Барри этого вечера!), в матче забрезжила интрига. С сериями 87, 84, 92 и 75 Райан взял четыре фрейма подряд, что поставило под сомнение победу Барри, однако тот не думал сдаваться, и в тактической борьбе 17-го фрейма подтвердил свое превосходство.

Победа Барри Хокинса стала первой с 2014 года, когда он триумфально провел Гранд-Финал РТС, сейчас же ему вновь улыбнулась удача на турнире со словом Grand в заголовке. Райан Дэй ограничился «серебром» и чеком на 40,000.

Ну, а снукер на этом с нами не прощается, ведь уже сегодня в Кардиффе начинается Welsh Open, где Ронни О'Салливан будет защищать титул, и поспорят с ним почти все ведущие игроки мирового рейтинга.
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