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Биатлон 2016/2017
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Для бесед на спортивные темы.
При поддержке
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Сегодня, 21:39
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Сегодня, 20:42
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#1
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Мастер
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 3,284
Благодарностей: 818
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Биатлон 2016/2017
Статистика медалей
1 Германия Германия 3 1 0 4
2 Франция Франция 1 1 2 4
3 Чехия Чехия 1 0 1 2
4 Норвегия Норвегия 0 2 1 3
5 Беларусь Беларусь 0 1 0 1
6 Россия Россия 0 0 1 1
Всего 5 5 5 15
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Сегодня, 21:39
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