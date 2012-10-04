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КХЛ 2016/2017
«Барыс» в овертайме одолел «Сибирь» и гарантировал себе место в плей-офф
«Барыс» на домашней площадке одолел «Сибирь» со счётом 2:1 и гарантировал себе место в плей-офф КХЛ.
В первом периоде команды по разу реализовали большинство. Счёт в матче открыл Кирилл Воробьёв, но вскоре хозяева отыгрались благодаря голу Дастина Бойда. В оставшееся основное время шайб заброшено не было, а в овертайме победу казахстанской команде принёс Кевин Даллмэн.
Эта победа позволила астанчанам гарантировать себе путевку в плей-офф -розыгрыше Кубка Гагарина. Для победы достаточно было набрать одно в сегодняшнем матче, но "барысовцы" перевыполнили норму и завоевали два очка.
После сегодняшнего матча "Барыс" занимает пятое место в конференции "Восток" чемпионата КХЛ с 89-тью очками.
"Барыс" (Астана) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 2:1 OT
Шайбы:
0:1 — 07:38 Воробьёв (Хлопотов, Мишарин). В большинстве.
1:1 — 13:27 Бойд (Даллмэн, Доус). В большинстве.
2:1 — 64:21 Даллмэн (Боченски, Доус). В равенстве.