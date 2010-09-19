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Стартап SAManage привлек $20 млн для нового облачного сервиса для бизнеса



Создатели облачного сервиса для малого и среднего бизнеса SAManage сделали сегодня несколько важных заявлений. Во-первых, они сообщили о получении инвестиций в размере $20 млн., и также объявили о важном шаге: запуске нового продукта для крупных предприятий на платформе Salesforce.



Вначале начнем с финансирования. В текущем раунде участвовали Carmel Ventures, Gemini Israel Ventures, Marker LLC, Salesforce Ventures и Vintage Investment Partners. Инвестиции от Salesforce Ventures появились не случайно, учитывая тот факт, что стартап на этой неделе запускает приложение в Salesforce AppExchange. Генеральный директор и основатель SAManage Дорон Гордон отметил, что половина сегодняшних инвестиций поступила именно от Salesforce.



Продукт компании позволяет пользователям управлять различными службами для эффективного взаимодействия с сотрудниками, клиентами и торговыми агентами, используя облачный сервис Salesforce. Новое партнерство с Salesforce является давно осознанным шагом со стороны SAManage, позволяющим выйти за границы обслуживания малых и средних предприятий.







Дорон Гордон считает, что активное сотрудничество с Salesforce поможет его компании ускорить переход к крупным корпоративным клиентам. "Мы считаем, что партнерство с Salesforce позволит нам быстрее начать обслуживание корпоративных клиентов и успешно конкурировать с такими поставщиками, как ServiceNow. При этом мы не собираемся ограничиваться одними лишь крупными клиентами", – сообщил он.



Компания начала переговоры с Salesforce еще в конце 2015 года. Гордон дал задание своей команде разработчиков ознакомиться с платформой Salesforce Lightning в начале 2016 года. У них ушло около 11 месяцев, чтобы разработать новую версию. Гордон отметил, что это было удивительно быстро. "Это дополнительно подчеркивает преимущества данной платформы", – добавил он.



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До сих пор сервис SAManage был ориентирован главным образом на малый и средний бизнес. Этот продукт по-прежнему будет продолжать работать в США и Индии, при этом компания планирует дальше развивать сразу две своих платформы. Гордон заявил, что он не считает это сложной задачей, так как в обоих продуктах используется один и тот же интерфейс, и стартап создал очень эффективную систему, которая легко сможет к этому приспособиться.



Salesforce запустила Force.com еще в 2007 году, чтобы помочь компаниям разрабатывать свои собственные приложения на основе их платформы. Сегодня с самым современным набором инструментов от Salesforce такие компании, как SAManage могут создавать любые приложения, используя прогрессивные средства разработки, которыми сегодня обладает Salesforce. SAManage будет доступен в Salesforce AppExchange, и станет работать внутри облачного сервиса Salesforce – платформы, предназначенной для обслуживания клиентов компании.



Стартап SAManage был основан в 2007 году и на текущий момент имеет более 1400 клиентов. С учетом сегодняшнего раунда инвестиций компания привлекла в общей сложности $54 млн. финансирования.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/02/14/sa...e-integration/



https://text.ru/antiplagiat/58a32becd680d Создатели облачного сервиса для малого и среднего бизнеса SAManage сделали сегодня несколько важных заявлений. Во-первых, они сообщили о получении инвестиций в размере $20 млн., и также объявили о важном шаге: запуске нового продукта для крупных предприятий на платформе Salesforce.Вначале начнем с финансирования. В текущем раунде участвовали Carmel Ventures, Gemini Israel Ventures, Marker LLC, Salesforce Ventures и Vintage Investment Partners. Инвестиции от Salesforce Ventures появились не случайно, учитывая тот факт, что стартап на этой неделе запускает приложение в Salesforce AppExchange. Генеральный директор и основатель SAManage Дорон Гордон отметил, что половина сегодняшних инвестиций поступила именно от Salesforce.Продукт компании позволяет пользователям управлять различными службами для эффективного взаимодействия с сотрудниками, клиентами и торговыми агентами, используя облачный сервис Salesforce. Новое партнерство с Salesforce является давно осознанным шагом со стороны SAManage, позволяющим выйти за границы обслуживания малых и средних предприятий.Дорон Гордон считает, что активное сотрудничество с Salesforce поможет его компании ускорить переход к крупным корпоративным клиентам. "Мы считаем, что партнерство с Salesforce позволит нам быстрее начать обслуживание корпоративных клиентов и успешно конкурировать с такими поставщиками, как ServiceNow. При этом мы не собираемся ограничиваться одними лишь крупными клиентами", – сообщил он.Компания начала переговоры с Salesforce еще в конце 2015 года. Гордон дал задание своей команде разработчиков ознакомиться с платформой Salesforce Lightning в начале 2016 года. У них ушло около 11 месяцев, чтобы разработать новую версию. Гордон отметил, что это было удивительно быстро. "Это дополнительно подчеркивает преимущества данной платформы", – добавил он.До сих пор сервис SAManage был ориентирован главным образом на малый и средний бизнес. Этот продукт по-прежнему будет продолжать работать в США и Индии, при этом компания планирует дальше развивать сразу две своих платформы. Гордон заявил, что он не считает это сложной задачей, так как в обоих продуктах используется один и тот же интерфейс, и стартап создал очень эффективную систему, которая легко сможет к этому приспособиться.Salesforce запустила Force.com еще в 2007 году, чтобы помочь компаниям разрабатывать свои собственные приложения на основе их платформы. Сегодня с самым современным набором инструментов от Salesforce такие компании, как SAManage могут создавать любые приложения, используя прогрессивные средства разработки, которыми сегодня обладает Salesforce. SAManage будет доступен в Salesforce AppExchange, и станет работать внутри облачного сервиса Salesforce – платформы, предназначенной для обслуживания клиентов компании.Стартап SAManage был основан в 2007 году и на текущий момент имеет более 1400 клиентов. С учетом сегодняшнего раунда инвестиций компания привлекла в общей сложности $54 млн. финансирования.

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