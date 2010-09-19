Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,696 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап SAManage привлек $20 млн для нового облачного сервиса для бизнеса

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:19
#1
Премиум
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,423
Благодарностей: 774
КП: 0.187
Стартап SAManage привлек $20 млн для нового облачного сервиса для бизнеса


Создатели облачного сервиса для малого и среднего бизнеса SAManage сделали сегодня несколько важных заявлений. Во-первых, они сообщили о получении инвестиций в размере $20 млн., и также объявили о важном шаге: запуске нового продукта для крупных предприятий на платформе Salesforce.

Вначале начнем с финансирования. В текущем раунде участвовали Carmel Ventures, Gemini Israel Ventures, Marker LLC, Salesforce Ventures и Vintage Investment Partners. Инвестиции от Salesforce Ventures появились не случайно, учитывая тот факт, что стартап на этой неделе запускает приложение в Salesforce AppExchange. Генеральный директор и основатель SAManage Дорон Гордон отметил, что половина сегодняшних инвестиций поступила именно от Salesforce.

Продукт компании позволяет пользователям управлять различными службами для эффективного взаимодействия с сотрудниками, клиентами и торговыми агентами, используя облачный сервис Salesforce. Новое партнерство с Salesforce является давно осознанным шагом со стороны SAManage, позволяющим выйти за границы обслуживания малых и средних предприятий.



Дорон Гордон считает, что активное сотрудничество с Salesforce поможет его компании ускорить переход к крупным корпоративным клиентам. "Мы считаем, что партнерство с Salesforce позволит нам быстрее начать обслуживание корпоративных клиентов и успешно конкурировать с такими поставщиками, как ServiceNow. При этом мы не собираемся ограничиваться одними лишь крупными клиентами", – сообщил он.

Компания начала переговоры с Salesforce еще в конце 2015 года. Гордон дал задание своей команде разработчиков ознакомиться с платформой Salesforce Lightning в начале 2016 года. У них ушло около 11 месяцев, чтобы разработать новую версию. Гордон отметил, что это было удивительно быстро. "Это дополнительно подчеркивает преимущества данной платформы", – добавил он.


До сих пор сервис SAManage был ориентирован главным образом на малый и средний бизнес. Этот продукт по-прежнему будет продолжать работать в США и Индии, при этом компания планирует дальше развивать сразу две своих платформы. Гордон заявил, что он не считает это сложной задачей, так как в обоих продуктах используется один и тот же интерфейс, и стартап создал очень эффективную систему, которая легко сможет к этому приспособиться.

Salesforce запустила Force.com еще в 2007 году, чтобы помочь компаниям разрабатывать свои собственные приложения на основе их платформы. Сегодня с самым современным набором инструментов от Salesforce такие компании, как SAManage могут создавать любые приложения, используя прогрессивные средства разработки, которыми сегодня обладает Salesforce. SAManage будет доступен в Salesforce AppExchange, и станет работать внутри облачного сервиса Salesforce – платформы, предназначенной для обслуживания клиентов компании.

Стартап SAManage был основан в 2007 году и на текущий момент имеет более 1400 клиентов. С учетом сегодняшнего раунда инвестиций компания привлекла в общей сложности $54 млн. финансирования.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/02/14/sa...e-integration/

https://text.ru/antiplagiat/58a32becd680d
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
CashToday вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Hellocar привлек £1 млн для нового сервиса по продаже автомобилей CashToday Горячие новости 2 Сегодня 03:24
Стартап AIM привлек $1,6 млн для своего уникального сервиса мобильного трейдинга CashToday Горячие новости 0 01.02.2017 17:04
Стартап Faction привлек $11 млн для развития своего IaaS-облачного сервиса Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 25.01.2017 20:00
Стартап Visbit привлек $3,2 млн для стримингового 360-градусного сервиса VR CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 4 17.12.2016 22:06
Стартап Aye Finance привлек $10,3 млн для сервиса по кредитованию малого бизнеса CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 13 14.12.2016 19:53

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS от denkz75 [ Нет выплаты ]+
От denkz75 в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватар sagamore
Черный список ребейт сервисов
От sagamore в разделе «Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения»
Аватар nlobp
Видео: Реальный счет. [Урок №3] ZuluTrade - Автоматическая торговля на Forex
От nlobp в разделе «Инвестирование: обсуждение видео»
Аватара нет
Складчина на "капперов"
От make love not war в разделе «Прогнозы»
Аватара нет
Памм-счёт Babylon:130025 (Alfa-Forex)
От babylon-pamm в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Альтернатинвый способ инвестирования на валютном рынке
От Amazon в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
401,696
Тем
454,080
Сообщений
11,119,779

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube