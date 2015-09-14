Продовольствие малоимущим предложено выдавать с помощью карты «Мир»

13 февраля, в понедельник, Rambler News Service предоставил информацию о том, что Минпромторг предложил выплачивать продовольственную помощь малообеспеченным с помощью карты "Мир"
.
Также в Минпромторге сообщили, что с помощью этой карты граждане не смогут купить "вредные" продукты, такие как алкоголь, табак
и другие. Однако, большинство товаров определенных категорий, какие произведены в России, приобрести будет возможно. Именно Минпромторг предложил выдаче помощи бедным.
Вскоре после этой инициативы было сообщено, что эту идею Минфин поддержит, а сказал об этом Алексей Моисеев, замминистра финансов. Также чиновник еще добавил, что через карту "Мир", в соответствии с задумкой, должны происходить все государственные выплаты гражданам.
Еще он сказал, что очень хорошо, что выплаты по программе помощи будут проводиться этой картой. Однако точной информации еще не известно.
А Ольга Скоробогатова, зампред Банка России, в свою очередь сообщила, что эту идею вполне реально осуществить.
Напомним, что с 1 апреля 2015 начала существовать национальная система платежных карт «Мир». А возникла она из-за санкций США против России. В результате чего, карты российских банков летом 2014 прекратили обслуживать Visa и MasterCard.
Специально для mmgp.ru