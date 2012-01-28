Deloitte: профессиональные стандарты аудита соответствуют принципам Блокчейна

Мировой финансовый консультант Deloitte объявил об успешном завершении своего последнего тестового проекта, который привносит «профессиональные стандарты аудита в блокчейн-транзакции».
В своем более раннем релизе, опубликованном во вторник, фирма заявила о своем желании «повысить выгодность и доверие к разрешенной системе блокчейна» путем применения существующих стандартов в индустрии.
«Для целей этого проекта мы отобрали приложение блокчейна, изначально разработанное нашим Rubix, командой Deloitte, для фиксации очков лояльности, на разрешенной сети Ethereum в качестве тестового примера», прокомментировала Илиана Орис Вальенте из Deloitte-Канада.
В результате проект может дать определенную «выгоду принципам Блокчейна», заявили в Deloitte, точно так же как бумаги и пользователи финансовых инструментов и аудиторы.
Директор Deloitte & Touche Тим Девис добавил, что участники рынка все еще должны осознать «возможные риски», вовлеченные в новую технологию. «Учитывая ранние стадии развития Блокчейна, мы понимаем, что большинство клиентов находятся также на стадии развития, а не в производстве».
За последние несколько лет Deloitte стал важным двигателем Блокчейна, инициируя и принимая участие в совместных и отдельных проектах, стремящихся к улучшению использования и применения зарождающейся технологии.
В своем годовом отчете, опубликованном в декабре, компания пришла к выводу что банки и другие финансовые учреждения должны создавать консорциумы для удачного внедрения блокчейна.
Перевод специально для форума MMGP.ru
Источник
Уникальность