Стартап Komprise привлек $12 млн для своей облачной платформы по управлению данными

Стартап Komprise, расположенный в Кэмпбелл (штат Калифорния), привлёк $12 миллионов финансирования в раунде B для своей облачной интеллектуальной платформы по управлению данными.
Инвестиционный раунд возглавила венчурная компания Walden International в сотрудничестве с уже существующими инвесторами Canaan Partners, Биллом Муром (основатель файловой системы ZFS, бывший работник EMC) и Санджай Меротрой (ранее руководитель компании SanDisk). Komprise нацелена использовать привлечённые средства для расширения бизнеса по всему миру.
Во главе с генеральным директором К. Кумар Госвами, главным операционным директором Кришна Сабраманиан и техническим директором Майкл Пирси, компания разработала облачную интеллектуальную платформу по управлению данными для корпоративных клиентов, работающих в самых разных областях: финансовые услуги, генетика, здравоохранение, производство техники, СМИ и сфере развлечений для управления, архивации, локальной репликации и защиты данных в облачном хранилище для обработки как больших так и малых данных.
На сегодняшний день партнерами Komprise являются сервис Amazon Web Services, Google Cloud Storage, Microsoft Azure, HPE, Net App, Quantum, компания по резервированию данных Spectra Logic, а также облачный поставщик Scality.
Также напомню, что Komprise в июне 2015 года уже привлекала $6 миллионов финансирования в раунде А от венчурного фонда Canaan Partners
Перевод специально для MMGP.RU