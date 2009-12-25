Крупнейший банк Таиланда представит новую финтех-платформу

Крупнейший банк Таиланда Kasikornbank объявил, что к концу года планирует ввести в эксплуатацию новую финтех-платформу, с помощью которой надеется обойти своих банков-конкурентов, за счет снижения комиссии и ускорения платежей
В интервью агентству Bloomberg Каттиа Индаравиджая, один из четырех президентов компании, сообщил, что цель банка в данном случае состоит в том, чтобы производить банковские онлайн-операции быстрее, проще и дешевле, чем у других банков.
Kasikornbank также ведет переговоры с зарубежными компаниями для создания единой цифровой платежной платформы.
Согласно информации, полученной от Банка Таиланда, тайские мобильные и интернет-банковские операции выросли на 26 процентов в период с апреля по сентябрь 2016 года.
Варут Сивасарианон, глава отдела исследований Asia Wealth Securities Co. в Бангкоке, сказал:
“Цифровые банковские платформы станут основной инфраструктуры отечественных банков для поддержания их конкурентоспособности”.
Как мы уже писали ранее, согласно отчету, опубликованному в Bangkok Post, Тайланд к 2018 году собирается внедрить технологию блокчейн в ряде областей, включая финансовый сектор.
В докладе говорится, что Агентство по развитию, тайский юридический орган в сфере платежей, внесло поправку в существующий закон о транзакции 2001 года, одобряющую использование смарт-контрактов при электронных транзакциях. Бангкоке за последнее время открылось несколько блокчейн-проектов.
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