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Иван Ургант стал инвестором

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Старый Сегодня, 19:51
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Часто перемещаюсь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.08.2015
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Иван Ургант стал инвестором
Телевидение призрачно и ненадежно. Сегодня рейтинг есть, завтра нет. Не то что недвижимость. Она и завтра будет… недвижимость. У компании W1Evans офисы не только в Москве и Питере, но и в Лондоне, Нью-Йорке. И только крупные клиенты, в числе которых, например, Иван Ургант, которого журнал Forbes не раз определял в список самых высокооплачиваемых телеведущих России.



А на днях Иван стал акционером этой компании и вошел в совет директоров.

«Я рад стать совладельцем W1Evans. Это сильная компания с отличной репутацией и историей в более чем 25 лет. Я уверен, что в этой дружеской атмосфере мы сможем развить бизнес и сделать агентство еще лучше», - несколько официально, сухо и на редкость серьезно прокомментировал Иван свое назначение.

Так что, если вам дача под Нью-Йорком нужна или, скажем, замок в Шотландии, вы знаете, кому теперь звонить. В России тоже есть хорошие варианты.

Сам Ургант этим заниматься не будет — он же совладелец, но поручит кому-нибудь.

А раньше у Ивана только скромный ресторан был, и то с Цекало на двоих.


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dengov на форуме  
Старый Сегодня, 20:05
#2
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Иван Ургант стал инвестором
Молодец, умеет делать деньги и приумножает их!
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