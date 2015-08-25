Иван Ургант стал инвестором

Телевидение призрачно и ненадежно. Сегодня рейтинг есть, завтра нет. Не то что недвижимость. Она и завтра будет… недвижимость. У компании W1Evans офисы не только в Москве и Питере, но и в Лондоне, Нью-Йорке. И только крупные клиенты, в числе которых, например, Иван Ургант, которого журнал Forbes не раз определял в список самых высокооплачиваемых телеведущих России.
А на днях Иван стал акционером этой компании и вошел в совет директоров.
«Я рад стать совладельцем W1Evans. Это сильная компания с отличной репутацией и историей в более чем 25 лет. Я уверен, что в этой дружеской атмосфере мы сможем развить бизнес и сделать агентство еще лучше», - несколько официально, сухо и на редкость серьезно прокомментировал Иван свое назначение.
Так что, если вам дача под Нью-Йорком нужна или, скажем, замок в Шотландии, вы знаете, кому теперь звонить. В России тоже есть хорошие варианты.
Сам Ургант этим заниматься не будет — он же совладелец, но поручит кому-нибудь.
А раньше у Ивана только скромный ресторан был, и то с Цекало на двоих.
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