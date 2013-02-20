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House of Nakamoto: как журналисты официально открыли первый «биткоин-банк» в Вене

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House of Nakamoto: как журналисты официально открыли первый «биткоин-банк» в Вене

В начале этой недели австрийские средства массовой информации начали распространять информацию о том, что якобы в Вене официально начал работать так называемый «Bitcoin-Bank».

Управляющий партнер организации iGuards.net, которая занимается профессиональной оценкой и аудитом инвестиционных проектов, Александр Великий находящийся сейчас в столице Австрии, специально решил проверить этот "банк".

Владельцы так называемого «Bitcoin-Bank» попросили заметить, что это вовсе не «Bitcoin-Bank», а простая торговая точка с имеющимся в ней Bitcoin-банкоматом. Также тут есть место для встреч, проведения совещаний и т.д. По какой-то непонятной причине кто-то из журналистов ввел всех в заблуждение назвав это место "банком", а далее уже искаженная информация распространилась по интернету с такими заголовками как "В столице Австрии официально открылся первый в мире Bitcoin-Bank" и ему подобные.





Само помещение имеет название House of Nakamoto. В планах его владельцев, организация семинаров по продвижению криптовалют и технологии-блокчейн, первый из которых планируется провести 01.03.2017 года.





Учредители заведения Магдалена Исбрандт и Макс Тертинегг имеют прямые отношения к немецкому стартапу Bit Trust Services GmbH, который продвигает технологию blockchain и биткойн-магазину Coinfinity расположенном в австрийском городе Грац.







Магдалена Исбрандт в начале текущего года принимала участие в Блокчейн конференции Blockchain Incredible Party, которая проходила в Киеве и энтузиасты криптовалют из Украины должны ее знать.

Со слов Александра, заведение House of Nakamoto ведет свою деятельность без какой-либо банковской и/или финансовой лицензии.

В Bitcoin-банкомате, который расположен в заведении, курс криптовалюты берется из крипто-биржи Kraken. Правда учитывается комиссия при купле-продаже крипто-денег.

При обмене криптовалюты более 250 евро, в заведении необходимо предъявлять удостоверение личности. Таким образом в House of Nakamoto борются с отмыванием денежных средств, хотя это личная инициатива владельцев заведения, так как никто их об этом не просил.

Также в продаже имеются ваучеры от 10€ до 250€ на приобретение криптовалюты bitcoin. После приобретения ваучера, на сайте можно ввести код и сделать перечисление криптовалюты на электронный кошелек.

Заведение House of Nakamoto расположено на одной из самых популярных у жителей города и туристов Вены ул.Mariahilfer Strasse.



По материалам: http://forklog.com/house-of-nakamoto...n-bank-v-vene/

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bitcoin, биткоин, криптовалюта, электронная валюта, электронные деньги
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