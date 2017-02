Denver10 Мастер

House of Nakamoto: как журналисты официально открыли первый «биткоин-банк» в Вене

В начале этой недели австрийские средства массовой информации начали распространять информацию о том, что якобы в Вене официально начал работать так называемый «Bitcoin-Bank».



Управляющий партнер организации iGuards.net, которая занимается профессиональной оценкой и аудитом инвестиционных проектов, Александр Великий находящийся сейчас в столице Австрии, специально решил проверить этот "банк".



Владельцы так называемого «Bitcoin-Bank» попросили заметить, что это вовсе не «Bitcoin-Bank» , а простая торговая точка с имеющимся в ней Bitcoin-банкоматом. Также тут есть место для встреч, проведения совещаний и т.д. По какой-то непонятной причине кто-то из журналистов ввел всех в заблуждение назвав это место "банком", а далее уже искаженная информация распространилась по интернету с такими заголовками как "В столице Австрии официально открылся первый в мире Bitcoin-Bank" и ему подобные.











Само помещение имеет название House of Nakamoto. В планах его владельцев, организация семинаров по продвижению криптовалют и технологии-блокчейн, первый из которых планируется провести 01.03.2017 года.











Учредители заведения Магдалена Исбрандт и Макс Тертинегг имеют прямые отношения к немецкому стартапу Bit Trust Services GmbH, который продвигает технологию blockchain и биткойн-магазину Coinfinity расположенном в австрийском городе Грац.















Магдалена Исбрандт в начале текущего года принимала участие в Блокчейн конференции Blockchain Incredible Party, которая проходила в Киеве и энтузиасты криптовалют из Украины должны ее знать.



Со слов Александра, заведение House of Nakamoto ведет свою деятельность без какой-либо банковской и/или финансовой лицензии.



В Bitcoin-банкомате, который расположен в заведении, курс криптовалюты берется из крипто-биржи Kraken. Правда учитывается комиссия при купле-продаже крипто-денег.



При обмене криптовалюты более 250 евро, в заведении необходимо предъявлять удостоверение личности. Таким образом в House of Nakamoto борются с отмыванием денежных средств, хотя это личная инициатива владельцев заведения, так как никто их об этом не просил.



Также в продаже имеются ваучеры от 10€ до 250€ на приобретение криптовалюты bitcoin. После приобретения ваучера, на сайте можно ввести код и сделать перечисление криптовалюты на электронный кошелек.



Заведение House of Nakamoto расположено на одной из самых популярных у жителей города и туристов Вены ул.Mariahilfer Strasse.







По материалам:



