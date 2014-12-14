OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,998 Благодарностей: 595 КП: 0.136

Путину предложат упростить процедуру банкротства физлиц



В Москве ведет свою деятельность Союз общественных объединений "Международная конфедерация обществ потребителей" (КонОП), председателем правления которого является г-н Д. Янин. И вот уже на этой неделе, он проинформировал российских журналистов, что в марте с.г. состоится очередной Госсовет России, на котором он озвучит свои предложения президенту РФ касающиеся того, чтобы сильно упростить процедуру банкротства для граждан нашей страны. И уже по результатам этого мартовского заседания, Владимир Путин, видимо даст поручения главам соответствующих ведомств окончательно проработать решение по этому вопросу.



Господин Янин утверждает, что сейчас многие россияне хотят пройти процедуру банкротства, однако она слишком дорога для них. По состоянию на текущий 2017 г., приблизительно половина (47%) из россиян должны разные по объему суммы к возврату нашим банкам и МФО. Некоторые "умудрились" взять сразу по 10 и более кредитов для того, чтобы оплатить старые долги, причем вначале они занимали у банков, а потом, когда банки им отказали, то кинулись брать деньги в МФО - благо там сделать это гораздо проще, правда и процентная там совсем иная - намного больше чем в банках.



Итог для многих плачевен - они накопили буквально миллионные долги перед кредитными организациями и теперь остается лишь признать себя банкротами, но после 1 октября 2015 г. когда вступил в силу новый закон о банкротстве физлиц, то смогли им воспользоваться только 1% заемщиков, т.к. стоимость услуг финансовых управляющих (а без них процедуру банкротства сейчас не пройти) очень высока, да и сама процедура банкротства не так проста. Таким образом за прошедших 1,5 года со времени вступления в силу нового закона только 20 000 человек по всей России сумели объявить себя банкротами согласно решений арбитражных судов, а заявлений было подано почти 43 000 штук, то есть даже не половина их них стали банкротами в реальности. Если это сравнивать с общим количеством желающих объявить себя банкротами, то это крайне слабый показатель.



Янин чуть ли не на пальцах объясняет, что сейчас согласно этой процедуре надо во-первых, собрать множество разных справок, во-вторых, заплатить за объявление о своем банкротстве в центральной газете (6-7 тыс. рублей), в третьих, оплатить работу (причем заранее) финансового управляющего и в среднем это стоит 70 000 руб., и это повторим, что "в среднем", то есть конечная сумма в зависимости от суммы накопившегося долга может вырасти и еще в раза 1,5 -2. Плюс сама процедура может длится до 9 месяцев кряду - всё это очень накладно и долго.



В итоге Янин предлагает (и это то и ляжет на стол президенту в марте) сильно упростить процедуру банкротства, например, для граждан чей долг не превышает 1 млн руб., довести стоимость процедуры банкротства до 10 000 руб., и решать вопрос не более чем 2 заседаниях арбитражного суда - то есть "на всё про всё" не более 2 месяцев и вы банкрот. Конечно, при этом граждане будут терять часть имущества, но это не коснется единственного жилья.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58a31dba79aca В Москве ведет свою деятельность Союз общественных объединений "Международная конфедерация обществ потребителей" (КонОП), председателем правления которого является г-н Д. Янин. И вот уже на этой неделе, он проинформировал российских журналистов, что в марте с.г. состоится очередной Госсовет России, на котором он озвучит свои предложения президенту РФ касающиеся того, чтобы сильно упростить процедуру банкротства для граждан нашей страны. И уже по результатам этого мартовского заседания, Владимир Путин, видимо даст поручения главам соответствующих ведомств окончательно проработать решение по этому вопросу.Господин Янин утверждает, что сейчас многие россияне хотят пройти процедуру банкротства, однако она слишком дорога для них. По состоянию на текущий 2017 г., приблизительно половина (47%) из россиян должны разные по объему суммы к возврату нашим банкам и МФО. Некоторые "умудрились" взять сразу по 10 и более кредитов для того, чтобы оплатить старые долги, причем вначале они занимали у банков, а потом, когда банки им отказали, то кинулись брать деньги в МФО - благо там сделать это гораздо проще, правда и процентная там совсем иная - намного больше чем в банках.Итог для многих плачевен - они накопили буквально миллионные долги перед кредитными организациями и теперь остается лишь признать себя банкротами, но после 1 октября 2015 г. когда вступил в силу новый закон о банкротстве физлиц, то смогли им воспользоваться только 1% заемщиков, т.к. стоимость услуг финансовых управляющих (а без них процедуру банкротства сейчас не пройти) очень высока, да и сама процедура банкротства не так проста. Таким образом за прошедших 1,5 года со времени вступления в силу нового закона только 20 000 человек по всей России сумели объявить себя банкротами согласно решений арбитражных судов, а заявлений было подано почти 43 000 штук, то есть даже не половина их них стали банкротами в реальности. Если это сравнивать с общим количеством желающих объявить себя банкротами, то это крайне слабый показатель.Янин чуть ли не на пальцах объясняет, что сейчас согласно этой процедуре надо во-первых, собрать множество разных справок, во-вторых, заплатить за объявление о своем банкротстве в центральной газете (6-7 тыс. рублей), в третьих, оплатить работу (причем заранее) финансового управляющего и в среднем это стоит 70 000 руб., и это повторим, что "в среднем", то есть конечная сумма в зависимости от суммы накопившегося долга может вырасти и еще в раза 1,5 -2. Плюс сама процедура может длится до 9 месяцев кряду - всё это очень накладно и долго.В итоге Янин предлагает (и это то и ляжет на стол президенту в марте) сильно упростить процедуру банкротства, например, для граждан чей долг не превышает 1 млн руб., довести стоимость процедуры банкротства до 10 000 руб., и решать вопрос не более чем 2 заседаниях арбитражного суда - то есть "на всё про всё" не более 2 месяцев и вы банкрот. Конечно, при этом граждане будут терять часть имущества, но это не коснется единственного жилья.Специально для mmgp.ru

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