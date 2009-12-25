Объем китайских мобильных платежей в 50 раз выше показателей США

Новое исследование показало, что мобильные платежи в Китае в минувшем году превысили показатели США в 50 раз. В то время как в США мобильные платежи увеличились на 39 процентов до 112 миллиардов долларов, в Китае эта цифра составила 5,5 триллионов.
WeChat Pay и Alipay, которыми управляет Ant Financial, доминируют в области мобильных платежей на китайском рынке. Ранее стало известно, что Alipay в 2016 году привлекла дополнительные крупные инвестиции в размере 4,5 миллиардов долларов для дальнейшего укрепления своих позиций на рынке.
Рост китайских мобильных платежей вырос, в частности, в связи с увеличением числа интернет-магазинов и улучшением качества финансовых онлайн-услуг.
В 2015 году WeChat Pay объявила, что планирует облегчить жизнь жителям Китая и начинает принимать биткойны в счет оплаты за свои услуги. Платформа разработана для облегчения покупок на Taobao, крупнейшем магазине электронной коммерции в мире.
В начале этого года компания Starbucks объявила, что скоро начнет принимать WeChat Pay в своих магазинах в Китае.
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